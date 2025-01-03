Следователи прибыли на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - СМИ

В Южной Корее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией вошли в официальную резиденцию отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Сеуле, чтобы выполнить ордер на его задержание. Об этом сообщает Yonhap и Associated Press, пишет УНН.

Детали

В пятницу следователи государственного антикоррупционного агентства вошли в президентскую резиденцию, чтобы выполнить ордер на задержание президента Юн Сук Йола, которому объявили импичмент из-за его неудачной попытки ввести военное положение в прошлом месяце.

Мы начали выполнять ордер на задержание президента Юна, говорится в сообщении CIO.

У CIO есть время до понедельника, чтобы исполнить ордер на задержание по обвинениям в мятеже и злоупотреблении властью, связанными с кратковременным введением Юном военного положения 3 декабря.

Было непонятно, будет ли президент сотрудничать с властями, которые пытаются его задержать. В дерзком новогоднем обращении к консервативным сторонникам, которые митинговали возле его резиденции, Юн заявил, что будет "бороться до конца" против "антигосударственных сил". Его адвокаты назвали ордер на его задержание "недействительным" и "незаконным, - отмечают СМИ.



Однако митинги сторонников Юна возле президентской резиденции усложнили работу CIO, как и потенциальные столкновения со Службой безопасности президента.

Тысячи сторонников собрались возле резиденции в последние дни, чтобы выступить против импичмента Юна и заблокировать его арест. Некоторые из них были силой разогнаны полицией.

Наблюдатели заявили, что исполнение ордера в субботу или воскресенье может столкнуться с еще большей толпой, тогда как исполнение ордера в понедельник будет слишком близким к конечному сроку.

Генеральный прокурор объединил усилия с полицией и следственным отделом Министерства обороны для проведения совместного расследования провальной попытки Юна ввести военное положение.

В случае, если Служба безопасности президента или сторонники Юна попытаются помешать исполнению ордера на арест, полиция заявила, что возьмет их под стражу по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.

Если Юн будет арестован, следователи планируют доставить его в штаб-квартиру CIO в Гвачхоне, что к югу от Сеула, для допроса, после чего поместят его в Сеульский центр содержания под стражей в соседнем Уйване.

Напомним

Южнокорейский суд одобрил арест президента Юн Сук Йоля после его отстранения от власти через импичмент. Причиной стало решение о введении военного положения 3 декабря, сейчас продолжается уголовное расследование.