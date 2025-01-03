Следователи прибыли на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - СМИ

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 58016 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 120316 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 117385 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 122060 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 113209 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 113201 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 129211 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161669 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 161950 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180144 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 66614 просмотра
Сирия заинтересована в поставках из Украины муки, масла, сахара - Коваль

Сирия заинтересована в поставках из Украины муки, масла, сахара - Коваль

 • 27654 просмотра
Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

 • 38925 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 83206 просмотра
МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод

МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод

 • 23445 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 83206 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 120305 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 170215 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 267001 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 214862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

20:06 • 18439 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 66614 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 79308 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 84759 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 108607 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Следователи прибыли на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - СМИ

Следователи прибыли на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1169 просмотра

Read in English

Антикоррупционное агентство Южной Кореи вошло в резиденцию экс-президента Юн Сок Йоля для его задержания. Ордер на арест выдан из-за попытки введения военного положения в прошлом месяце.

В Южной Корее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией вошли в официальную резиденцию отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Сеуле, чтобы выполнить ордер на его задержание. Об этом сообщает Yonhap и Associated Press, пишет УНН.

Детали

В пятницу следователи государственного антикоррупционного агентства вошли в президентскую резиденцию, чтобы выполнить ордер на задержание президента Юн Сук Йола, которому объявили импичмент из-за его неудачной попытки ввести военное положение в прошлом месяце.

Мы начали выполнять ордер на задержание президента Юна,

говорится в сообщении CIO.

У CIO есть время до понедельника, чтобы исполнить ордер на задержание по обвинениям в мятеже и злоупотреблении властью, связанными с кратковременным введением Юном военного положения 3 декабря.

Было непонятно, будет ли президент сотрудничать с властями, которые пытаются его задержать. В дерзком новогоднем обращении к консервативным сторонникам, которые митинговали возле его резиденции, Юн заявил, что будет "бороться до конца" против "антигосударственных сил". Его адвокаты назвали ордер на его задержание "недействительным" и "незаконным,

- отмечают СМИ.

Однако митинги сторонников Юна возле президентской резиденции усложнили работу CIO, как и потенциальные столкновения со Службой безопасности президента.

Тысячи сторонников собрались возле резиденции в последние дни, чтобы выступить против импичмента Юна и заблокировать его арест. Некоторые из них были силой разогнаны полицией.

Наблюдатели заявили, что исполнение ордера в субботу или воскресенье может столкнуться с еще большей толпой, тогда как исполнение ордера в понедельник будет слишком близким к конечному сроку.

Генеральный прокурор объединил усилия с полицией и следственным отделом Министерства обороны для проведения совместного расследования провальной попытки Юна ввести военное положение.

В случае, если Служба безопасности президента или сторонники Юна попытаются помешать исполнению ордера на арест, полиция заявила, что возьмет их под стражу по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.

Если Юн будет арестован, следователи планируют доставить его в штаб-квартиру CIO в Гвачхоне, что к югу от Сеула, для допроса, после чего поместят его в Сеульский центр содержания под стражей в соседнем Уйване.

Напомним

Южнокорейский суд одобрил арест президента Юн Сук Йоля после его отстранения от власти через импичмент. Причиной стало решение о введении военного положения 3 декабря, сейчас продолжается уголовное расследование.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея