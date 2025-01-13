Приезжай в пятницу: Зеленский согласился встретиться с Фицо, но в Киеве
Киев • УНН
Президент Украины пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев в пятницу. Встреча планируется для обсуждения вопроса транзита российского газа через Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который приглашал украинского лидера на переговоры о прекращении транзита российского газа через Украину. Фицо предлагал встретиться вблизи границы с Украиной, однако Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.
"Ок. Приезжай в пятницу в Киев", - написал Зеленский.
Контекст
Сегодня, 13 января, словацкий премьер Роберт Фицо пригласил президента Владимира Зеленского на переговоры о прекращении транзита российского газа через Украину. Он предлагает встретиться для переговоров на территории Словакии, вблизи границы с Украиной.
Напомним
Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с рф проигрышной изначально.