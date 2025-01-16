Фіцо може зустрітись із Зеленським найближчими днями - ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Шукають дату. Про це УНН повідомляє з посиланням на iROZHLAS

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", - відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу під час візиту до східної Словаччини, не надавши додаткової інформації.

Доповнення

13 січня повідомлялося, що словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він запропонував зустрітися для переговорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.

Зеленський погодився зустрітися із Фіцо, однак запросив словацького прем’єра до Києва.

Проте Фіцо відмовився їхати до Києва.