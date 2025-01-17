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"Ждал одного лидера Словакии - приехал другой": Зеленский встретился с главой словацкой оппозиции

Киев  •  УНН

 • 2862 просмотра

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Президент Украины провел встречу с лидером оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михалом Шимечкой. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с лидером оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой, стороны обсудили в том числе вопросы энергетической безопасности, пишет УНН.

Детали

"Пятница. Ждал одного лидера Словакии - приехал другой. Хорошая была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечкой (лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" - ред.). Очень конкретно и конструктивно поговорили. Украина благодарна народу Словакии за поддержку, и мы готовы к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, в том числе энергетическим. Этот диалог должен укреплять наши народы - Украину и Словакию, а не москву", - написал Зеленский в соцсетях.

"Я рад, что мы можем найти взаимопонимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", - отметил Президент.

Дополнение

13 января, словацкий премьер Роберт Фицо пригласил Президента Владимира Зеленского на переговоры о прекращении транзита российского газа через Украину. Он предлагал встретиться для переговоров на территории Словакии, вблизи границы с Украиной.  

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, но пригласил словацкого премьера в Киев в пятницу.

Фицо заявил 16 января, что может встретиться с Зеленским в ближайшие несколько дней.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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