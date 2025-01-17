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"Чекав одного лідера Словаччини - приїхав інший": Зеленський зустрівся з очільником словацької опозиції

Київ • УНН

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Президент України провів зустріч з лідером опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою. Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з лідером опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою, сторони обговорили у тому числі питання енергетичної безпеки, пише УНН.

Деталі

"Пʼятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою (лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" - ред.). Дуже конкретно й конструктивно поговорили. Україна вдячна народу Словаччини за підтримку, і ми готові до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не москву", - написав Зеленський у соцмережах.

"Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", - зазначив Президент.

Доповнення

13 січня, словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив Президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонував зустрітися для переговорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.  

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, але запросив словацького прем’єра до Києва у п'ятницю.

Фіцо заявив 16 січня, що може зустрітися з Зеленським у найближчі кілька днів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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