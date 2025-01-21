Зеленский прибыл в Давос: что в программе визита
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Запланированы переговоры с лидерами стран Латинской Америки и Азии, а также встречи с представителями крупного бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщил в комментарии «Суспільному» пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
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«Президент Зеленский прибыл в швейцарский Давос», - сообщил Никифоров, которого цитирует издание.
Глава государства, как указано, примет участие во Всемирном экономическом форуме.
Также в программе - двусторонние переговоры с лидерами стран Латинской Америки и Азии, а также встречи с крупным бизнесом и другие мероприятия.
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