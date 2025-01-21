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Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Киев  •  УНН

 • 4321 просмотра

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В Давосе Зеленский заявил, что Россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, несмотря на свой экономический потенциал, который гораздо меньше европейского, производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе взятая. Об этом Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Детали

Мы сейчас на переломном моменте, который сейчас называют, как проблему для Европы, но другие называют его шансом. Европа должна состояться, как сильный, глобальный игрок, как незаменимый игрок. Битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах ближе к Давосу, чем к Пхеньяну. россия превращается в версию Северной Кореи - страны, где человеческая жизнь ничего не значит, но они имеют ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь своих соседей жалкой. Даже несмотря на то, что российский общий экономический потенциал гораздо меньше, чем потенциал Европы, она производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе взятая. Это путь войн, который решила взять москва

- сказал Зеленский.

Он напомнил, что путин подписал стратегические соглашения с КНДР и Ираном.

"Против кого они делают такие сделки? Против вас, против нас, против Европы, против Америки. Мы должны не забывать это. Это не случайность, это их стратегические приоритеты и наши приоритеты должны соответствовать вызову в политике и обороне, и экономике. россия может выставить около 1,3 - 1,5 млн солдат. Мы имеем в нашей армии более 800 тыс. Французы - более 200 тыс. войск. Все остальные имеют меньше", - добавил Зеленский.

Также он отметил, что у Европы должна быть общая политика безопасности и оборонная политика.

"Все европейские страны должны быть готовы тратить столько на безопасность, как действительно необходимо, а не только столько, как привыкли во время лет пренебрежения. Если нужно 5% ВВП, чтобы покрыть расходы на оборону, тогда нужно 5%. И не нужно играть на эмоциях людей, что оборона должна компенсироваться за счет медицины или пенсий - это нечестно", - добавил президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия в Всемирном экономическом форуме.

Павел Башинский

Павел Башинский

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