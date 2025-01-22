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Украине нужно 200 тысяч миротворцев для предотвращения нового нападения рф - Зеленский

Украине нужно 200 тысяч миротворцев для предотвращения нового нападения рф - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2965 просмотра

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Президент Украины заявил о необходимости размещения не менее 200 тысяч европейских миротворцев после прекращения огня. Зеленский также сообщил о возможном требовании путина сократить украинскую армию в пять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения россии на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев. Об этом информирует DW со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Детали

Как пишет DW, Президент Владимир Зеленский отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня нужны надежные гарантии, среди которых ключевую роль играет размещение значительного миротворческого контингента.

На вопрос об идее разместить миротворческий контингент в Украине после завершения войны, Зеленский ответил, что для предотвращения нового нападения россии после достижения соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

От всех европейцев? 200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе это ничто

- сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Президент Украины также сообщил о возможном требовании президента рф владимира путина сократить в пять раз украинскую армию. По словам Зеленского, "уменьшение украинской армии в разы" будет одним из важных вопросов в ходе вероятных переговоров по миру.

Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор путину

- заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев не позволит уступить этим требованиям. "Это то, чего он хочет. Мы не позволим этому произойти", - сказал Зеленский.

Напомним

В Давосе Зеленский заявил, что россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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