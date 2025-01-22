Украине нужно 200 тысяч миротворцев для предотвращения нового нападения рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о необходимости размещения не менее 200 тысяч европейских миротворцев после прекращения огня. Зеленский также сообщил о возможном требовании путина сократить украинскую армию в пять раз.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения россии на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев. Об этом информирует DW со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.
Детали
Как пишет DW, Президент Владимир Зеленский отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня нужны надежные гарантии, среди которых ключевую роль играет размещение значительного миротворческого контингента.
На вопрос об идее разместить миротворческий контингент в Украине после завершения войны, Зеленский ответил, что для предотвращения нового нападения россии после достижения соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 тысяч европейских миротворцев.
От всех европейцев? 200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе это ничто
Глава государства отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.
Президент Украины также сообщил о возможном требовании президента рф владимира путина сократить в пять раз украинскую армию. По словам Зеленского, "уменьшение украинской армии в разы" будет одним из важных вопросов в ходе вероятных переговоров по миру.
Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор путину
Он подчеркнул, что Киев не позволит уступить этим требованиям. "Это то, чего он хочет. Мы не позволим этому произойти", - сказал Зеленский.
Напомним
В Давосе Зеленский заявил, что россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.