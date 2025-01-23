«Я не сказал о 200 тысячах": Зеленский уточнил свои слова об иностранном контингенте

Президент Владимир Зеленский уточнил свое заявление о вероятной численности иностранного контингента в Украине, подчеркнув, что речь не шла о необходимости в 200 тыс. военных.

Об этом он сказал во время интервью в Bloomberg, передает УНН.

Я не сказал, кстати что нам нужно 200 000. Журналист спросил, я сказал - это может быть больше, может быть меньше

По его словам, для сдерживания войск врага в Украине должна быть миллионная армия.

Если мы уменьшим армию на 200 000, на 300 000, на 500 000 - это будет говорить, что вместо этого нужны другие войска - в том количестве, на которое мы уменьшились. Вот о чем я говорил