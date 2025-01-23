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«Я не сказал о 200 тысячах": Зеленский уточнил свои слова об иностранном контингенте

«Я не сказал о 200 тысячах": Зеленский уточнил свои слова об иностранном контингенте

Киев  •  УНН

 • 4409 просмотра

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Президент Украины уточнил свое предыдущее заявление относительно численности иностранного контингента в стране. По его словам, количество может быть как больше, так и меньше, в зависимости от уменьшения украинской армии.

Президент Владимир Зеленский уточнил свое заявление о вероятной численности иностранного контингента в Украине, подчеркнув, что речь не шла о необходимости в 200 тыс. военных.

Об этом он сказал во время интервью в Bloomberg, передает УНН.

Я не сказал, кстати что нам нужно 200 000. Журналист спросил, я сказал - это может быть больше, может быть меньше

- сказал Зеленский.

По его словам, для сдерживания войск врага в Украине должна быть миллионная армия.

Если мы уменьшим армию на 200 000, на 300 000, на 500 000 - это будет говорить, что вместо этого нужны другие войска - в том количестве, на которое мы уменьшились. Вот о чем я говорил

- добавил он.

Зеленский также сказал, что Украина готова к присутствию иностранного контингента, но подобное решение нельзя рассматривать только как европейскую инициативу, без присутствия США.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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