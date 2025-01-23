Украина и союзники обсуждают размещение до 50 тысяч миротворцев - Financial Times
Киев • УНН
Украина и западные союзники ведут переговоры о размещении 40-50 тысяч иностранных миротворцев на линии разграничения. Реализация плана зависит от достижения мирного соглашения с РФ и согласия европейских стран.
Украина и западные союзники обсуждают размещение до 50 тысяч иностранных миротворцев на линии разграничения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
Участники переговоров рассказали изданию, что украинские официальные лица считают осуществимым размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военных на линии фронта длиной в тысячу километров.
Переговоры между европейскими союзниками продолжаются: ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на неформальной встрече 3 февраля.
Сама идея основывается на том, что существует достойное мирное урегулирование с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, контролировать свою территорию, сохранить свою армию и оставаться демократией, с которой Запад рад работать. россия может никогда на это не согласиться,
Кроме того, и сама Европа может отказаться от отправки войск на "горячую войну" из-за страха эскалации конфликта с Россией. А даже если европейские лидеры решат отправить войска, их парламенты и избиратели могут не согласиться.
Напомним
Президент Украины уточнил свое предыдущее заявление относительно численности иностранного контингента в стране. По его словам, количество может быть как больше, так и меньше, в зависимости от уменьшения украинской армии.