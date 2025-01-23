Украина и союзники обсуждают размещение до 50 тысяч миротворцев - Financial Times

Украина и западные союзники обсуждают размещение до 50 тысяч иностранных миротворцев на линии разграничения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Участники переговоров рассказали изданию, что украинские официальные лица считают осуществимым размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военных на линии фронта длиной в тысячу километров.

Переговоры между европейскими союзниками продолжаются: ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на неформальной встрече 3 февраля.

Сама идея основывается на том, что существует достойное мирное урегулирование с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, контролировать свою территорию, сохранить свою армию и оставаться демократией, с которой Запад рад работать. россия может никогда на это не согласиться,