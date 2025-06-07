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Страны Балтии выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Комитеты по иностранным делам Латвии, Литвы и Эстонии поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Они призвали другие страны поддержать победу и интеграцию Украины.

Страны Балтии выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО

Комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в войне, развязанной рф, а также ее членства в ЕС и НАТО. Соответствующее заявление опубликовал председатель комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павильонис в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Во время заседания комитетов в пятницу, 6 июня, был принят итоговый документ, в котором стороны подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что "победа Украины над российской агрессией и членство Украины в НАТО укрепит справедливый и прочный мир не только в Украине, но и во всей Европе и поможет сохранить основанный на правилах международный порядок во всем мире".

Также министры подчеркнули, что членство Украины в НАТО обеспечит более эффективную и прочную основу для обеспечения евроатлантической безопасности.

В финальном документе министры подтвердили 5 ключевых обязательств:

  • поддерживать Украину до ее полной победы, включая освобождение всех временно оккупированных территорий, привлечение к ответственности за военные преступления и полное осуществление международного правосудия;
    • поддерживать членство Украины в Европейском Союзе с целью завершения переговоров о вступлении и приветствия Украины как полноправного члена ЕС до 1 января 2030 года;
      • поддерживать путь Украины к членству в НАТО в соответствии с решениями Бухарестского, Вильнюсского и Вашингтонского саммитов Альянса, на которых было четко определено, что будущее Украины - в НАТО. “Мы призываем участников будущего Саммита НАТО в Гааге 2025 года предпринять конкретные политические шаги, которые бы открыли путь к вступлению Украины в Альянс”;
        • продолжать дипломатические и политические усилия с целью изоляции россии и ее сторонников в войне в рамках международных организаций, расширения и усиления санкционных режимов, а также обеспечения полной юридической и политической ответственности за преступления, совершенные против Украины.

          "Мы призываем комитеты по иностранным делам других национальных парламентов, международные парламентские ассамблеи, правительства и ответственные институты поддержать это заявление и принять соответствующие меры, которые бы обеспечили постоянную и решительную поддержку победы, восстановления и полной интеграции Украины в евроатлантическое сообщество", - говорится в заявлении.

          Напомним

          Должностные лица, организующие саммит НАТО в Гааге в этом месяце, сделают его коротким и ограничат обсуждение ситуации в Украине. Также они организуют встречи таким образом, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский мог каким-то образом быть в городе, не пересекаясь с главой Белого дома Дональдом Трампом.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

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