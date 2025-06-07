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Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Комітети із закордонних справ Латвії, Литви та Естонії підтримали членство України в ЄС та НАТО. Вони закликали інші країни підтримати перемогу та інтеграцію України.

Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО

Комітети у закордонних справах парламентів Латвії, Литви та Естонії, виступили зі спільною заявою щодо підтримки України у війні, яку розв'язала рф, а також її членства у ЄС та НАТО. Відповідну заяву опублікував голова комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантас Павільоніс в соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Під час засідання комітетів у п’ятницю, 6 червня, було ухвалено підсумковий документ, у якому сторони підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, наголосивши, що "перемога України над російською агресією і членство України в НАТО зміцнить справедливий і тривалий мир не лише в Україні, а й в усій Європі та допоможе зберегти заснований на правилах міжнародний порядок у всьому світі".

Також міністри наголосили, що членство України в НАТО забезпечить більш ефективну та міцну основу для гарантування євроатлантичної безпеки.

У фінальному документі міністри підтвердили 5 ключових зобов’язань:

  • підтримувати Україну до її повної перемоги, включаючи звільнення всіх тимчасово окупованих територій, притягнення до відповідальності за воєнні злочини та повне здійснення міжнародного правосуддя;
    • підтримувати членство України в Європейському Союзі з метою завершення переговорів про вступ та вітання України як повноправного члена ЄС до 1 січня 2030 року;
      • підтримувати шлях України до членства в НАТО відповідно до рішень Бухарестського, Вільнюського та Вашингтонського самітів Альянсу, на яких було чітко визначено, що майбутнє України - в НАТО. “Ми закликаємо учасників майбутнього Саміту НАТО в Гаазі 2025 року вжити конкретних політичних кроків, які б відкрили шлях до вступу України в Альянс”;
        • продовжувати дипломатичні та політичні зусилля з метою ізоляції росії та її прибічників у війні в межах міжнародних організацій, розширення та посилення санкційних режимів, а також забезпечення повної юридичної та політичної відповідальності за злочини, скоєні проти України.

          "Ми закликаємо комітети у закордонних справах інших національних парламентів, міжнародні парламентські асамблеї, уряди та відповідальні інституції підтримати цю заяву та вжити відповідних заходів, які б забезпечили постійну та рішучу підтримку перемоги, відновлення та повної інтеграції України в євроатлантичну спільноту", - ідеться в заяві.

          Нагадаємо

          Посадовці, які організовують саміт НАТО в Гаазі цього місяця, зроблять його коротким та обмежать обговорення ситуації в Україні. Також вони організують зустрічі таким чином, щоб Президент України Володимир Зеленський міг якимось чином бути в місті, не перетинаючись з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

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