Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

"Креативність" України, включаючи її масштабну спецоперацію "Павутина" глибоко всередині росії, містить глибокі уроки для західних військових. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних cил НАТО з питань трансформації, адмірал П'єр Вандьє в інтерв'ю AFP, передає УНН.

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"Те, що українці зробили в росії, було троянським конем, і цей троянський кінь був тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як така тактика переосмислюється завдяки технічній та промисловій креативності", - сказав Вандьє.

Вандьє зазначив, що операція "Павутина" показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасна війна змінюється блискавично.

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"Це був справжній переворот. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні покладатися як на масштабне планування, так і на адаптивне планування. Ми будемо свідками безперервних інновацій, де тиждень за тижнем, місяць за місяцем чи рік за роком ми зможемо винаходити те, чого не передбачали", - заявив Вандьє.

AFP зазначає, що зіткнувшись із російською загрозою, НАТО минулого тижня схвалило нові цілі щодо своїх оборонних спроможностей, щоб забезпечити здатність відбивати атаки москви.

Але, як зазначається, західні розвідувальні служби попереджають, що кремль перебудовує свої сили темпами, які значно випереджають темпи НАТО, і може бути готовий атакувати альянс вже за чотири роки.

"Час - це справді вирішальний параметр. Ми повинні діяти швидко", - сказав Вандьє.

Адмірал, який раніше командував флагманським авіаносцем Франції "Шарль де Голль", заявив, що НАТО необхідно зібрати сили, щоб відмовити будь-якого супротивника від спроби нападу.

"Коли ви кажете: "Я захищаюся", у вас є зброя для захисту. Коли ви кажете, що стримуєте, у вас є зброя для стримування. Саме це має запобігти війні - змусити супротивника подумати: "Завтра вранці я не переможу", - вважає Вандьє.

Очікується, що країни НАТО, які перебувають під тиском президента США Дональда Трампа, погодяться на значне збільшення своїх оборонних витрат на саміті в Гаазі цього місяця.

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Це має призвести до різкого зростання витрат на військову техніку.

Адмірал, який працює на базі НАТО у США в Норфолку у штаті Вірджинія, сказав, що головним викликом є "інтеграція нових технологій та нових методів бою, заснованих на тому, що ми спостерігали в Україні".

НАТО та Україна створили центр у Польщі, призначений для того, щоб допомогти Альянсу винести уроки з вторгнення росії в Україну, пише видання.

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Штучний інтелект та робототехніка також мають дедалі більший вплив і мають допомогти змінити ситуацію на полі бою.

"Усі сучасні армії матимуть пілотовані та непілотовані спроможності. Набагато ефективніше доставляти боєприпаси наземним роботом, ніж загоном солдатів, які можуть протистояти 155-міліметровому (шістьдюймовому) снаряду", - зазначив Вандьє.

Ця трансформація військових можливостей в межах Альянсу, яку НАТО прагне розширити щонайменше на 30% протягом наступних років, призведе до значних витрат, які оцінюються в сотні мільярдів євро (доларів).

Вандьє наполягав, що хоча фінансові зусилля були "суттєвими", вони були "цілком реалістичними".

"Сьогодні у нас є всі інструменти. У нас є інженерія. У нас є досвід. У нас є технології. Тож нам потрібно починати", - сказав він.

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