Украина разработала план системных операций с применением дальнобойных дронов: Умеров озвучил детали
Киев • УНН
Украина разработала план дальнобойных операций и законтрактовала десятки тысяч дронов для высокоточных ударов по целям в россии. Запланировано увеличение количества операций и контрактация новых дронов для наращивания интенсивности ударов.
Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на территории россии, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.
Детали
В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага
Он добавил, что все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.
Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов
Дополнение
Глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали спецоперации "Паутина", которая длилась год и полтора месяца, обезвредив 41 самолет врага на сумму более 7 миллиардов долларов. В операции было задействовано 117 уникальных дронов со специальными боевыми зарядами и использованы автономные "домики" для их подпитки.