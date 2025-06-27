Украина разработала план системных операций с применением дальнобойных дронов: Умеров озвучил детали

Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на территории россии, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага - сказал Умеров.

Он добавил, что все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.

Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов - добавил Умеров.

Дополнение

Глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали спецоперации "Паутина", которая длилась год и полтора месяца, обезвредив 41 самолет врага на сумму более 7 миллиардов долларов. В операции было задействовано 117 уникальных дронов со специальными боевыми зарядами и использованы автономные "домики" для их подпитки.