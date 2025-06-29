Украина начала производство боевых роботов "ЛЕГИТ" для оборонных нужд
Киев • УНН
Украина начала серийное производство боевых роботов "ЛЕГИТ", разработанных ГУР МО. Эти роботы выполняют разведывательные, логистические и огневые задачи для Сил обороны.
В Украине начали производить боевых роботов "ЛЕГИТ", над их разработкой работали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Легион ГУР МО.
Детали
Наземные роботизированные комплексы "ЛЕГИТ" были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support. Они выполняют задачи по разведке, доставляют грузы и боеприпасы, эвакуируют раненых, осуществляют огневую поддержку действий подразделений Сил обороны Украины.
Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач
Напомним
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на российской территории.