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Україна розпочала виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ" для оборонних потреб

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Україна розпочала серійне виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ", розроблених ГУР МО. Ці роботи виконують розвідувальні, логістичні та вогневі завдання для Сил оборони.

Україна розпочала виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ" для оборонних потреб

В Україні почали виробляти бойових роботів "ЛЕГІТ", над їхньою розробкою працювали співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Легіон ГУР МО.

Деталі

Наземні роботизовані комплекси "ЛЕГІТ" були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Вони виконують завдання з розвідки, доставляють вантажі та боєприпаси, евакуюють поранених, здійснюють вогневу підтримку дій підрозділів Сил оборони України.

Об’єднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших завдань

- наголосили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, шо Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на російській території.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаТехнології
Умєров Рустем Енверович
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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