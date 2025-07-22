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Китайські компоненти виявлені у російському розвідувальному БПЛА, схожому на Shahed-136 - ГУР

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

ГУР МО України виявило, що російський розвідувальний БПЛА, який використовується для виявлення ППО, містить китайські компоненти. Майже половина деталей вироблена компанією CUAV Technology, яка раніше обмежувала постачання до рф.

Китайські компоненти виявлені у російському розвідувальному БПЛА, схожому на Shahed-136 - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про складові частини БПЛА, який використовується росіянами у якості розвідника та фальш-цілі для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Даний апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136, але значно менший. Також він може нести бойову частину вагою до 15 кг.

Всі складові та блоки в дроні мають китайське походження. Майже половина з них вироблена китайською компанією CUAV Technology – вона спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів і додатків для БПЛА.

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В жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та рф з метою недопущення її використання у військових цілях. Однак вже в 2023 році у росії презентували БПЛА вертикального зльоту нібито власної розробки. Насправді він виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

Крім того, даний БПЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Він призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

Нагадаємо

Рустем Умєров заявив, шо Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на російській території.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаТехнології
Рустем Умєров
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Шахед-136
Україна
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