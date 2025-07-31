РФ и Украина должны договориться: Трамп определил сроки прекращения войны
Киев • УНН
США ожидают прекращения войны в Украине до 8 августа. Эту информацию подтвердил ведущий дипломат США в Совете Безопасности ООН.
Президент США не оставляет надежды заключить соглашение и прекратить агрессивные военные действия России в Украине. Недавно появилась информация, что в США прекращения войны России в Украине ожидают до 8 августа. В частности, об этом Соединенные Штаты сообщили в Совете Безопасности ООН в четверг.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа. Это на данный момент лишь заявление о соответствующем "желании" президента США Трампа, которое подтвердил ведущий дипломат из Соединенных Штатов.
И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира
Напомним
За прошедшие сутки президент США Дональд Трамп повторял свой ультиматум о прекращении войны РФ в Украине.
Во время возвращения из Шотландии Трамп заявил прессе на борту правительственного самолета Air Force One:
Через десять дней. Тогда мы введем на него тарифы, что-то такое. И я не знаю, повлияет ли это как-то на Россию. Потому что, очевидно, он (президент РФ Путин, – ред.) вероятно, хочет продолжать войну
По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.