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РФ и Украина должны договориться: Трамп определил сроки прекращения войны

Киев • УНН

 • 36 просмотра

США ожидают прекращения войны в Украине до 8 августа. Эту информацию подтвердил ведущий дипломат США в Совете Безопасности ООН.

РФ и Украина должны договориться: Трамп определил сроки прекращения войны

Президент США не оставляет надежды заключить соглашение и прекратить агрессивные военные действия России в Украине. Недавно появилась информация, что в США прекращения войны России в Украине ожидают до 8 августа. В частности, об этом Соединенные Штаты сообщили в Совете Безопасности ООН в четверг.

Передает УНН со ссылкой на Reuters

Детали

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа. Это на данный момент лишь заявление о соответствующем "желании" президента США Трампа, которое подтвердил ведущий дипломат из Соединенных Штатов.

И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира

- объявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН.

Напомним

За прошедшие сутки президент США Дональд Трамп повторял свой ультиматум о прекращении войны РФ в Украине.

Во время возвращения из Шотландии Трамп заявил прессе на борту правительственного самолета Air Force One:

Через десять дней. Тогда мы введем на него тарифы, что-то такое. И я не знаю, повлияет ли это как-то на Россию. Потому что, очевидно, он (президент РФ Путин, – ред.) вероятно, хочет продолжать войну

- говорил Трамп.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Игорь Тележников

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