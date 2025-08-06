Встреча путина с Уиткоффом завершилась: переговоры длились около 3-х часов
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел пятую встречу с владимиром путиным в москве. Переговоры длились около трех часов.
За два дня до завершения ультиматума Трампа, спецпосланник президента США провел переговоры с кремлевским руководителем. Это уже пятый визит Виткоффа в Россию с начала года
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным российских СМИ, встреча в Москве Владимира Путина со спецпосланником президента США Трампа Стивеном Виткоффом уже завершилась. Всего переговоры длились около 3 часов, после чего, как пишет ТАСС, кортеж Виткоффа покинул территорию Кремля.
Что касается самой встречи, как отмечают пропагандистские РИА "Новости", на обсуждении присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков, а также спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, который сейчас отвечает за "инвестиционно-экономическое сотрудничество с зарубежными странами".
Дополнение
Посланник президента США Стив Виткофф посетил РФ для переговоров в 5-й раз.
Напомним
УНН передавал, что среди предположений о целях очередного визита Виткоффа в РФ речь шла о том, что спецпосланник Трампа мог бы привезти предложение "пряника" кремлевскому руководителю после того, как президент США изменил стилистику разговора с руководством России, что даже дошло до "ядерной" ссоры с экс-президентом России Медведевым.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил России и Украине выход из конфликта, предупредив о "принятии мер" в случае игнорирования.
Российский диктатор Владимир Путин не воспринимает ультиматум Дональда Трампа о прекращении войны, поскольку его окружение заинтересовано в продолжении агрессии.