Трамп проведет разговор с Зеленским на фоне встречи посланника Белого дома с путиным - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сегодня проведет второй телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. Разговор состоится на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, сегодня проведет разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Axios.
Ожидается, что Трамп поговорит с Президентом Украины Владимиром позже в среду во время их второго телефонного разговора на этой неделе
Добавим
Ожидаемый разговор лидеров США и Украины состоится на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.
Он также обменялся ядерными заявлениями с бывшим президентом россии дмитрием медведевым, что свидетельствует о том, насколько сильно ухудшились отношения между США и россией, несмотря на желание Трампа улучшить их после вступления в должность.