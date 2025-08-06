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Премьер Британии присоединился к разговору Зеленского с Трампом

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с владимиром путиным в кремле.

Премьер Британии присоединился к разговору Зеленского с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание сообщает, что "среди европейских лидеров, которые ранее присоединились к Владимиру Зеленскому во время его разговора с Дональдом Трампом, сегодня был Кир Стармер".

Ранее УНН писал, что Президент Украины сказал, что Трамп проинформировал его и других лидеров о том, что произошло во время сегодняшней встречи между представителем США Стивом Виткоффом и владимиром путиным в москве.

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор проходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Белый дом
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина