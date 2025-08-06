Премьер Британии присоединился к разговору Зеленского с Трампом
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с владимиром путиным в кремле.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в телефонном разговоре Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Издание сообщает, что "среди европейских лидеров, которые ранее присоединились к Владимиру Зеленскому во время его разговора с Дональдом Трампом, сегодня был Кир Стармер".
Ранее УНН писал, что Президент Украины сказал, что Трамп проинформировал его и других лидеров о том, что произошло во время сегодняшней встречи между представителем США Стивом Виткоффом и владимиром путиным в москве.
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор проходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.