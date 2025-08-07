Путин хочет встретиться с Трампом, это может произойти на следующей неделе - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Указывается, что после того, как Уиткофф передал это сообщение, Трамп заявил, что открыт для встречи на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Тем временем, по информации ABC News, которое ссылается на неназванный источник в Белом доме, двусторонняя встреча между Трампом и Путиным может состояться уже на следующей неделе.

Трамп отметил, что он открыт к этому, если Путин также встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским