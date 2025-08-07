Путин хочет встретиться с Трампом, это может произойти на следующей неделе - СМИ
Киев • УНН
Российский диктатор Владимир Путин выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома открыт к такой встрече, если она будет способствовать прекращению войны в Украине и при условии встречи Путина с Зеленским.
Российский диктатор Владимир Путин сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.
Детали
Указывается, что после того, как Уиткофф передал это сообщение, Трамп заявил, что открыт для встречи на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.
Тем временем, по информации ABC News, которое ссылается на неназванный источник в Белом доме, двусторонняя встреча между Трампом и Путиным может состояться уже на следующей неделе.
Трамп отметил, что он открыт к этому, если Путин также встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Контекст
Ранее NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.
По информации Bild, Трамп в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина была "продуктивнее, чем ожидалось".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление.
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