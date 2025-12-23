Fitch повысило рейтинг Украины: страна вышла из "ограниченного дефолта"

Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Украины до "CCC", тем самым страна вышла из "ограниченного дефолта", сообщили в рейтинговом агентстве 22 декабря, пишет УНН.

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте (LTFC) с "ограниченный дефолт" до "CCC" - говорится в сообщении Fitch.

Детали

Как отметили в агентстве, повышение рейтинга отражает ряд факторов.

"Нормализация отношений с коммерческими кредиторами: повышение долгосрочного IDR в иностранной валюте отражает оценку Fitch о том, что Украина нормализовала отношения со значительным большинством своих внешних коммерческих кредиторов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 18 декабря было объявлено, что "99% инвесторов поддержали обмен непогашенных варрантов ВВП Украины, тем самым преодолев порог в 75% для полного обмена". В сочетании с успешным завершением реструктуризации суверенных и гарантированных государством долговых облигаций в августе 2024 года, отметили в Fitch, "Украина уже реструктуризировала 94% своего коммерческого внешнего государственного и гарантированного государством долга".

Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов

"Реструктуризация варрантов ВВП: Украина обменяет 2,6 млрд долларов США непогашенных варрантов ВВП (за исключением суммы, удерживаемой прямо или косвенно правительством) на новые C-Notes в соотношении 1,34x (1340 долларов США за каждые 1000 долларов США варрантов). Новые C-Notes имеют повышенную купонную ставку, которая растет с 4,0% до 7,25% до 2032 года, с амортизацией тремя частями, начиная с 2030 года. Владельцы, не согласившиеся на обмен, автоматически получат 1360 долларов США в B-Notes за каждые 1000 долларов США варрантов, поровну распределенных между сроками погашения в 2030 и 2034 годах", - сказано в сообщении.

Варранты ВВП Украины, как указано, были выпущены в рамках реструктуризации еврооблигаций 2015-2016 годов и предназначены для выплат, когда экономический рост страны превышает определенные пороговые значения. В начале июня Украина пропустила выплату в размере 665 миллионов долларов США по этим варрантам.

"Новые C-Notes имеют рейтинг "CCC+": мы присвоили недавно выпущенным C-Notes рейтинг "CCC+", что на один уровень выше долгосрочного IDR Украины по финансовым операциям "CCC" и существующим рейтингам облигаций A- и B-, что отражает их усиленную кредитную защиту", - говорится в сообщении. Отмечается, что номинальная стоимость новых C-Notes "более чем удвоится в любой будущей реструктуризации".

Также сообщается, что рейтинги Украины отражают и ряд факторов.

"Фундаментальные показатели кредитования: долгосрочный IDR Украины в иностранной валюте на уровне "CCC" отражает значительный кредитный риск, учитывая войну и ее макроэкономические и фискальные последствия". "Эти факторы сбалансированы управляемым профилем обслуживания долга в краткосрочной перспективе, значительными валютными резервами и значительной поддержкой со стороны ЕС. Средние выплаты по обслуживанию внешнего коммерческого долга Украины в 2026-2028 годах составят 0,9 млрд долларов США, а первый срок погашения реструктуризированных еврооблигаций наступит не ранее 2029 года", - сказано в сообщении.

Подтвержден IDR в национальной валюте "CCC+": более высокий долгосрочный IDR в национальной валюте отражает продолжение обслуживания Украиной долга в национальной валюте, что соответствует нашим ожиданиям относительно преференциального отношения к долговым обязательствам в национальной валюте".

"Война продолжается, переговоры продолжаются: несмотря на текущие усилия под руководством США по достижению прекращения огня и, в конечном итоге, урегулирования путем переговоров, ключевые вопросы переговоров, как сообщается, остаются нерешенными, включая потенциальные территориальные уступки или гарантии безопасности. Как следствие, Fitch не ожидает сокращения боевых действий в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

Мирное соглашение маловероятно: в Fitch дали прогноз относительно войны в Украине на 2025 год