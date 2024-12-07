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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мирное соглашение маловероятно: в Fitch дали прогноз относительно войны в Украине на 2025 год

Мирное соглашение маловероятно: в Fitch дали прогноз относительно войны в Украине на 2025 год

Киев  •  УНН

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Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует продолжение войны в 2025 году в текущих параметрах. Мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон.

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война в Украине продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон, передает УНН.

"... несмотря на некоторые территориальные приобретения россии с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери", - сказано в заявлении Fitch.

Агентство отмечает, что заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон.

"Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем россии, остаются неопределенными", - сказано в заявлении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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