Fitch сохраняет рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта": что это значит
Киев • УНН
Fitch Ratings подтвердила рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне RD из-за продолжающейся реструктуризации внешнего долга. Агентство прогнозирует дефицит госбюджета на уровне 19% в 2024-2025 годах.
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченный дефолт" (RD), из-за того, что Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга, пишет УНН.
Детали
Украина продолжает процесс реструктуризации своего внешнего коммерческого долга.
После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось временно приостановить выплаты по внешнему коммерческому займу, гарантированному государством еврооблигациям Укрэнерго и ВВП-варрантам.
К тому же, ожидается, что приостановка обслуживания долга продлится до завершения процесса реструктуризации долга. 9 ноября 2024 года Укрэнерго не смогло уплатить отсроченные проценты. РДЭ Украины будет оставаться на уровне "RD", пока Fitch не признает, что обмен завершен и отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов не нормализуются.
Рейтинги Украины в национальной валюте сохранены на уровне "CCC+". Значительная часть национального долга принадлежит НБУ и украинским банкам.
"По нашему мнению, такая структура собственности ограничила бы выгоды для Украины от любой реструктуризации долга LC через создание потенциальных фискальных расходов (включая рекапитализацию банка). Такая реструктуризация также может создать риски для стабильности финансового сектора и помешать развитию внутреннего долгового рынка", - отмечают в Fitch.
Также, агентство прогнозирует, что дефицит общего государственного бюджета будет оставаться высоким на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах. И это несмотря на то, что недавно было утверждено повышение налогов, из-за высоких потребностей в расходах, связанных с обороной, и ожидаемого сокращения иностранных грантов.
Напомним
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до "ограниченного дефолта" из-за приостановки выплат по еврооблигациям. Украина начала процесс реструктуризации международных облигаций на $20 млрд после вторжения России.