Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters

04:26 • 7320 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 13340 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 15789 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 23556 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 26005 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20795 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22363 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22359 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20398 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23475 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Популярные новости
В Украину вернулась очередная группа детей и подростков с оккупированных территорий29 декабря, 22:19 • 5190 просмотра
Украина и США в ходе переговоров в Мар-а-Лаго подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста29 декабря, 22:37 • 3808 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 10912 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 17333 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto02:26 • 10648 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 36632 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 37585 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 41291 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 158600 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 199282 просмотра
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 19863 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 32808 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 41825 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 52336 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 158591 просмотра
Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Государственные облигации Украины выросли в понедельник после позитивных признаков в переговорах о прекращении войны. Некоторые облигации достигли самого высокого уровня с момента реструктуризации суверенного долга.

Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters

Государственные облигации Украины в понедельник показали рост на фоне того, как инвесторы увидели некоторые позитивные признаки в переговорах по соглашению о прекращении войны рф против Украины, причем некоторые облигации достигли самого высокого уровня с момента выхода из прошлогодней реструктуризации суверенного долга на 20 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Украинские облигации показали рост за последние 1,5 месяца на фоне возобновленных усилий по прекращению войны, и большинство из них добавили еще 1 цент на доллар в понедельник после напряженных выходных дипломатии.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума29.12.25, 08:30 • 5028 просмотров

Надежды на мир неоднократно разрушались в течение последнего года, но движения украинских облигаций сигнализировали о возобновлении оптимизма, по крайней мере среди инвесторов, относительно того, что прекращение огня теперь может быть достижимым, пишет издание.

Примечательно, что рост в понедельник оставил украинские облигации с купоном 4,5% и сроком погашения в 2034 и 2035 годах - две, которые наиболее торгуются - почти на том же уровне, что и в начале февраля, указывает издание.

Облигации также росли последние шесть недель благодаря планам по новой четырехлетней программе Международного валютного фонда на сумму 8,2 миллиарда долларов и займу Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро (105,83 миллиарда долларов) для поддержки финансов правительства.

Украина также только что заключила долгожданное соглашение о замене так называемых "варрантов ВВП", которые помогли ей получить реструктуризацию долга.

Fitch повысило рейтинг Украины: страна вышла из "ограниченного дефолта"23.12.25, 15:35 • 5027 просмотров

Несмотря на рост, не все украинские облигации превысили или вернулись к своим максимумам начала февраля, отмечает издание.

Две, по которым платежи связаны с будущим экономическим ростом страны, а не через обычные купоны, и срок погашения которых не наступит по меньшей мере еще 10 лет, как указано, остаются значительно ниже, примерно на уровне 57 центов за доллар, по сравнению с почти 70 центами в феврале.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Reuters
Европейский Союз
Украина