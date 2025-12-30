Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters

Государственные облигации Украины в понедельник показали рост на фоне того, как инвесторы увидели некоторые позитивные признаки в переговорах по соглашению о прекращении войны рф против Украины, причем некоторые облигации достигли самого высокого уровня с момента выхода из прошлогодней реструктуризации суверенного долга на 20 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Украинские облигации показали рост за последние 1,5 месяца на фоне возобновленных усилий по прекращению войны, и большинство из них добавили еще 1 цент на доллар в понедельник после напряженных выходных дипломатии.

Надежды на мир неоднократно разрушались в течение последнего года, но движения украинских облигаций сигнализировали о возобновлении оптимизма, по крайней мере среди инвесторов, относительно того, что прекращение огня теперь может быть достижимым, пишет издание.

Примечательно, что рост в понедельник оставил украинские облигации с купоном 4,5% и сроком погашения в 2034 и 2035 годах - две, которые наиболее торгуются - почти на том же уровне, что и в начале февраля, указывает издание.

Облигации также росли последние шесть недель благодаря планам по новой четырехлетней программе Международного валютного фонда на сумму 8,2 миллиарда долларов и займу Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро (105,83 миллиарда долларов) для поддержки финансов правительства.

Украина также только что заключила долгожданное соглашение о замене так называемых "варрантов ВВП", которые помогли ей получить реструктуризацию долга.

Несмотря на рост, не все украинские облигации превысили или вернулись к своим максимумам начала февраля, отмечает издание.

Две, по которым платежи связаны с будущим экономическим ростом страны, а не через обычные купоны, и срок погашения которых не наступит по меньшей мере еще 10 лет, как указано, остаются значительно ниже, примерно на уровне 57 центов за доллар, по сравнению с почти 70 центами в феврале.