Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели

Украина ожидает официального одобрения новой программы с Международным валютным фондом на сумму 8,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Соглашение, которое должно заменить существующий кредитный механизм МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов, поможет Украине сохранить экономическую стабильность и государственные расходы в условиях ожидаемого дефицита бюджета почти в 140 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет, пишет издание.

В интервью Reuters Юрий Буца заявил, что официальное одобрение Совета управляющих МВФ по выделению средств должно состояться "очень скоро".

Я жду этого в течение нескольких недель. Думаю, февраль - вполне реалистичный срок - сказал Буца в интервью в Лондоне, где он присутствовал на заседаниях.

С момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, пишет издание, понадобились сотни миллиардов долларов поддержки от западных правительств и институтов, а также реструктуризация суверенного долга на сумму более 20 миллиардов долларов.

"Сейчас мы ждем новую программу МВФ, но мы уже согласовали все цифры на этот и следующий год и покроем дефицит бюджета за счет существующих обязательств", - сказал Буца, также высоко оценив новый кредит ЕС в 90 миллиардов евро.

Он сказал, что не слишком увлекается разговорами о возможном прекращении огня при посредничестве США накануне годовщины этого месяца, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что США необходимо усилить давление на Россию, если они хотят, чтобы война закончилась до лета, добавив, что неясно, примет ли Москва участие в мирных переговорах при посредничестве США на следующей неделе.

"Нам нужно все планировать осторожно, мы не можем быть слишком оптимистичными относительно любых новостей", - сказал Буца, объясняя, что прекращение огня все равно не положит конец финансовому давлению.

"Причина в том, что даже при прекращении огня мы считаем необходимым поддерживать сильную и многочисленную армию, и нам все равно придется перевооружаться", - указал Буца.

Цены на облигации выросли после трудностей в отношениях с США в прошлом году.

Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters

Он сказал, что "Украина вряд ли будет спешить с выпуском новых облигаций на международном рынке после окончания войны". Вместо этого она "продолжит использовать дешевые льготные кредиты и брать займы на рынках долговых обязательств в местной валюте, где она не сталкивается с валютным риском".

На фоне того, как программа МВФ Украины подкрепляется так называемым анализом стабильности долга, Буца сказал, что правительство также не сможет предоставить "гарантии" для помощи государственным компаниям, таким как "Украинские железные дороги" и "Нафтогаз" в реструктуризации их долгов.

"У нас очень серьезные ограничения на суверенные гарантии, потому что все это часть того же анализа стабильности долга", - добавил он.

"Поэтому мы не можем фактически выдавать гарантии", тогда как это могло бы помочь компаниям разработать "надлежащие долгосрочные бизнес-модели".

Как пишет издание, одним из других важных направлений в этом году будет "контроль за капиталом военного времени, который правительство хочет постепенно отменять".

Следующим ключевым шагом, как сообщается, станет "разрешение международным инвесторам репатриировать основные средства – или основную сумму долга, как говорят банкиры – которые они одалживают Украине при покупке ее облигаций в местной валюте".

Буца заявил, что это "важный элемент" в стремлении Украины в будущем продавать больше облигаций в местной валюте и шаг, который потенциально может произойти до окончания войны.

Украина также сотрудничает с Clearstream, принадлежащей Deutsche Boerse, чтобы сделать свой рынок облигаций более привлекательным и хочет стать частью системы TARGET2 Европейского центрального банка, которая ежедневно обрабатывает платежи и сделки на триллионы евро.

"У нас нет большого наследия (системы), о котором нужно беспокоиться, поэтому мы рады немедленно создавать то, что работает лучше всего", - сказал Буца, добавив, что правительство, вероятно, начнет искать "стратегическую" партнерскую компанию в этом году для развития.

Он также надеялся вернуть Украине позиции в индексах развивающихся рынков, таких как широко используемый JPMorgan индекс GBI-EM, ориентированный на местные суверенные облигации, который привлекает миллиарды долларов инвестиций. Украина лишь однажды, в марте 2022 года, добилась включения в индекс одной из своих облигаций, срок погашения которой уже истек.

"Это, безусловно, часть нашей стратегии - мы хотим вернуться, - сказал Буца. - Наша цель - чтобы наши облигации соответствовали критериям индекса, а наш местный рынок стал очень большим и устойчивым источником финансирования".

НДС для ФЛП: Bloomberg узнал о стремлении Украины смягчить "ключевое условие" для нового кредита МВФ