$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 6 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 5856 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 25074 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 37123 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 32017 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 26489 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 37403 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 60621 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41214 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 59407 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 26347 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 37379 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 19236 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 13670 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 23626 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 25074 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 37123 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 37527 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 61672 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 102964 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 19351 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 28606 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 32495 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 57999 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50147 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украина ожидает официального одобрения новой программы МВФ на сумму 8,2 миллиарда долларов в ближайшие недели. Это соглашение заменит существующий кредитный механизм и поможет сохранить экономическую стабильность.

Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели

Украина ожидает официального одобрения новой программы с Международным валютным фондом на сумму 8,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Соглашение, которое должно заменить существующий кредитный механизм МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов, поможет Украине сохранить экономическую стабильность и государственные расходы в условиях ожидаемого дефицита бюджета почти в 140 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет, пишет издание.

В интервью Reuters Юрий Буца заявил, что официальное одобрение Совета управляющих МВФ по выделению средств должно состояться "очень скоро".

Я жду этого в течение нескольких недель. Думаю, февраль - вполне реалистичный срок

- сказал Буца в интервью в Лондоне, где он присутствовал на заседаниях.

С момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, пишет издание, понадобились сотни миллиардов долларов поддержки от западных правительств и институтов, а также реструктуризация суверенного долга на сумму более 20 миллиардов долларов.

"Сейчас мы ждем новую программу МВФ, но мы уже согласовали все цифры на этот и следующий год и покроем дефицит бюджета за счет существующих обязательств", - сказал Буца, также высоко оценив новый кредит ЕС в 90 миллиардов евро.

Он сказал, что не слишком увлекается разговорами о возможном прекращении огня при посредничестве США накануне годовщины этого месяца, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что США необходимо усилить давление на Россию, если они хотят, чтобы война закончилась до лета, добавив, что неясно, примет ли Москва участие в мирных переговорах при посредничестве США на следующей неделе.

"Нам нужно все планировать осторожно, мы не можем быть слишком оптимистичными относительно любых новостей", - сказал Буца, объясняя, что прекращение огня все равно не положит конец финансовому давлению.

"Причина в том, что даже при прекращении огня мы считаем необходимым поддерживать сильную и многочисленную армию, и нам все равно придется перевооружаться", - указал Буца.

Цены на облигации выросли после трудностей в отношениях с США в прошлом году.

Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации на фоне оценки инвесторами мирных переговоров - Reuters30.12.25, 09:52 • 3464 просмотра

Он сказал, что "Украина вряд ли будет спешить с выпуском новых облигаций на международном рынке после окончания войны". Вместо этого она "продолжит использовать дешевые льготные кредиты и брать займы на рынках долговых обязательств в местной валюте, где она не сталкивается с валютным риском".

На фоне того, как программа МВФ Украины подкрепляется так называемым анализом стабильности долга, Буца сказал, что правительство также не сможет предоставить "гарантии" для помощи государственным компаниям, таким как "Украинские железные дороги" и "Нафтогаз" в реструктуризации их долгов.

"У нас очень серьезные ограничения на суверенные гарантии, потому что все это часть того же анализа стабильности долга", - добавил он.

"Поэтому мы не можем фактически выдавать гарантии", тогда как это могло бы помочь компаниям разработать "надлежащие долгосрочные бизнес-модели".

Как пишет издание, одним из других важных направлений в этом году будет "контроль за капиталом военного времени, который правительство хочет постепенно отменять".

Следующим ключевым шагом, как сообщается, станет "разрешение международным инвесторам репатриировать основные средства – или основную сумму долга, как говорят банкиры – которые они одалживают Украине при покупке ее облигаций в местной валюте".

Буца заявил, что это "важный элемент" в стремлении Украины в будущем продавать больше облигаций в местной валюте и шаг, который потенциально может произойти до окончания войны.

Украина также сотрудничает с Clearstream, принадлежащей Deutsche Boerse, чтобы сделать свой рынок облигаций более привлекательным и хочет стать частью системы TARGET2 Европейского центрального банка, которая ежедневно обрабатывает платежи и сделки на триллионы евро.

"У нас нет большого наследия (системы), о котором нужно беспокоиться, поэтому мы рады немедленно создавать то, что работает лучше всего", - сказал Буца, добавив, что правительство, вероятно, начнет искать "стратегическую" партнерскую компанию в этом году для развития.

Он также надеялся вернуть Украине позиции в индексах развивающихся рынков, таких как широко используемый JPMorgan индекс GBI-EM, ориентированный на местные суверенные облигации, который привлекает миллиарды долларов инвестиций. Украина лишь однажды, в марте 2022 года, добилась включения в индекс одной из своих облигаций, срок погашения которой уже истек.

"Это, безусловно, часть нашей стратегии - мы хотим вернуться, - сказал Буца. - Наша цель - чтобы наши облигации соответствовали критериям индекса, а наш местный рынок стал очень большим и устойчивым источником финансирования".

НДС для ФЛП: Bloomberg узнал о стремлении Украины смягчить "ключевое условие" для нового кредита МВФ06.02.26, 14:30 • 4128 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Европейский центральный банк
JPMorgan Chase
Нафтогаз
Reuters
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон