Украина готовится к массовому прибытию хасидов на Рош ха-Шана - предупредили о запрете на въезд за нарушения

Украина готовится к массовому прибытию паломников-хасидов на Рош ха-Шана в Умань Черкасской области с 6 сентября и усиливает меры безопасности, нарушителей предупредили о возможном запрете на въезд, сообщили в субботу в Национальной полиции, пишет УНН.

Начиная с 6 сентября в Умань массово будут прибывать паломники для празднования Рош ха-Шана. Наша задача в условиях угроз беспилотных и ракетных атак обеспечить безопасность как паломников — с момента пересечения границы до выезда из Украины, — так и местных жителей. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить правонарушений. Если такие случаи произойдут, реагирование будет незамедлительным и принципиальным, вплоть до запрета дальнейшего въезда в Украину для нарушителей - отметил и. о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Во время профильного совещания обсудили комплекс мер безопасности, направленных на обеспечение общественной безопасности и порядка во время пребывания паломников-хасидов в Украине в сентябре, в частности в период празднования Рош ха-Шана в Умани.

Отдельное внимание уделили межведомственному взаимодействию и расчёту сил и средств, которые будут привлечены для обеспечения безопасности в местах пребывания паломников: превентивным мерам по недопущению террористических угроз, диверсий и провокаций, мерам по организации противопожарной и техногенной защиты в местах массового скопления и проживания паломников, в частности развёртыванию специальных постов мониторинга и пунктов оказания помощи.

Также участники совещания рассмотрели готовность пунктов пропуска через государственную границу к оформлению паломников, прогнозируемые пассажиропотоки и меры контроля безопасности во время их въезда в Украину и выезда.

Государственная миграционная служба проинформировала об организации мониторинга соблюдения паломниками правил миграционного законодательства Украины и алгоритмах реагирования на возможные нарушения условий пребывания в стране.

По итогам совещания определены основные направления дальнейшего взаимодействия между привлечёнными государственными органами накануне массового прибытия паломников в Умань.

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