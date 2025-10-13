Двум российским командирам объявили подозрение за смертельный ракетный удар по Умани - ОГП
Двум командирам подразделений вс рф сообщено о подозрении из-за ракетного удара по Умани 28 апреля 2023 года. В результате атаки погибли 24 гражданских лица, среди которых 6 детей, еще 9 получили ранения.
Прокуратура Черкасской области сообщила, что в результате ракетного удара российских войск по жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года погибли 24 мирных жителя, среди которых 6 детей, еще 9 человек получили ранения. Двум российским командирам сообщено о подозрении за эту атаку, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении двум командирам подразделений вс рф – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка и командиру 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Они отдали приказы подчиненным на запуск высокоточных ракет Х-101 по гражданским объектам города, которые были осуществлены с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.
Следствие установило, что эти действия выполнялись по распоряжению генерал-лейтенанта – командующего дальней авиации впс рф, которому заочно сообщили о подозрении еще в ноябре 2023 года.
28 апреля 2023 года в 4 часа 29 минут ракеты попали в два гражданских объекта в г. Умань – жилой многоквартирный дом и автомобильную стоянку
В результате удара 28 апреля 2023 года был разрушен жилой дом и автомобильная стоянка, повреждены 7 домов, 6 предприятий и 70 транспортных средств, а также нанесен ущерб окружающей среде.
Действия российских командиров квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры.
