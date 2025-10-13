Двум российским командирам объявили подозрение за смертельный ракетный удар по Умани - ОГП

$41.600.10
Эксклюзив
11:18 • 200 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12223 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5462 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 14049 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15371 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22384 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15135 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28332 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17397 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14690 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 32107 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 22969 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 26110 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 39763 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 11389 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 14056 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 15375 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 22387 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 28333 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 73186 просмотра
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Руслан Кравченко
Украина
Донецкая область
Китай
Израиль
Сумская область
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 36926 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 68625 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 71843 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 72895 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 138946 просмотра
Лекарственные средства
Facebook
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Двум российским командирам объявили подозрение за смертельный ракетный удар по Умани - ОГП

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Двум командирам подразделений вс рф сообщено о подозрении из-за ракетного удара по Умани 28 апреля 2023 года. В результате атаки погибли 24 гражданских лица, среди которых 6 детей, еще 9 получили ранения.

Двум российским командирам объявили подозрение за смертельный ракетный удар по Умани - ОГП

Прокуратура Черкасской области сообщила, что в результате ракетного удара российских войск по жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года погибли 24 мирных жителя, среди которых 6 детей, еще 9 человек получили ранения. Двум российским командирам сообщено о подозрении за эту атаку, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении двум командирам подразделений вс рф – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка и командиру 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Они отдали приказы подчиненным на запуск высокоточных ракет Х-101 по гражданским объектам города, которые были осуществлены с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.

Дезертир ВСУ по заказу РФ планировал теракт в Запорожье в час пик - СБУ13.10.25, 10:26 • 1696 просмотров

Следствие установило, что эти действия выполнялись по распоряжению генерал-лейтенанта – командующего дальней авиации впс рф, которому заочно сообщили о подозрении еще в ноябре 2023 года. 

28 апреля 2023 года в 4 часа 29 минут ракеты попали в два гражданских объекта в г. Умань – жилой многоквартирный дом и автомобильную стоянку 

– сообщили в прокуратуре.

В результате удара 28 апреля 2023 года был разрушен жилой дом и автомобильная стоянка, повреждены 7 домов, 6 предприятий и 70 транспортных средств, а также нанесен ущерб окружающей среде.

Действия российских командиров квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры.

В Донецкой области разоблачили 22 палачей, причастных к пыткам в колонии: им объявили подозрения в военных преступлениях – ГУР10.10.25, 08:45 • 3186 просмотров

Степан Гафтко

Х-101
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Умань