Дезертир ВСУ по заказу РФ планировал теракт в Запорожье в час пик - СБУ
СБУ задержала дезертира ВСУ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья, планируя взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену и другие преступления.
Спецслужбы РФ в Запорожье планировали организовать теракт с помощью завербованного российского агента, который оказался дезертиром ВСУ. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в центре города. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Следствие установило, что 37-летний житель Донецкой области, мобилизованный из прифронтового Мирнограда, ранее самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Киеве. Находясь в розыске как дезертир, мужчина начал искать подработку через анонимные Telegram-каналы – именно там его и вербовали представители российских спецслужб.
Сначала ему дали "тестовое" задание – собирать координаты блокпостов и расположения Сил обороны в столице. После этого кураторы перенаправили его в Запорожье для подготовки диверсии.
План теракта: взрыв в людном месте
По замыслу российских кураторов, агент должен был заложить взрывчатку вблизи популярной локации с большим количеством людей. Планировалось, что СВУ активируют дистанционно в час пик, чтобы нанести максимальные жертвы среди гражданского населения.
Однако сотрудники СБУ действовали на опережение: агента задержали именно в момент, когда он снаряжал взрывное устройство для будущего теракта.
Что нашли во время обысков
Во время обысков в помещении задержанного обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, миникамера для фиксации последствий взрыва и средства связи с кураторами из РФ. Все изъятое приобщено к материалам уголовного производства как доказательства.
На основании собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;
- ч. 4 ст. 408 – дезертирство во время войны;
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение со взрывчатыми веществами;
- ч. 2 ст. 263-1 – незаконное изготовление взрывных устройств.
Злоумышленник находится под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
