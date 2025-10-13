$41.600.10
Эксклюзив
07:50 • 5894 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 9202 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 7714 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15082 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33143 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 42016 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62516 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36769 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107204 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 116517 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Дезертир ВСУ по заказу РФ планировал теракт в Запорожье в час пик - СБУ

Киев • УНН

 • 788 просмотра

СБУ задержала дезертира ВСУ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья, планируя взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену и другие преступления.

Дезертир ВСУ по заказу РФ планировал теракт в Запорожье в час пик - СБУ

Спецслужбы РФ в Запорожье планировали организовать теракт с помощью завербованного российского агента, который оказался дезертиром ВСУ. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в центре города. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что 37-летний житель Донецкой области, мобилизованный из прифронтового Мирнограда, ранее самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Киеве. Находясь в розыске как дезертир, мужчина начал искать подработку через анонимные Telegram-каналы – именно там его и вербовали представители российских спецслужб.

Сначала ему дали "тестовое" задание – собирать координаты блокпостов и расположения Сил обороны в столице. После этого кураторы перенаправили его в Запорожье для подготовки диверсии.

План теракта: взрыв в людном месте

По замыслу российских кураторов, агент должен был заложить взрывчатку вблизи популярной локации с большим количеством людей. Планировалось, что СВУ активируют дистанционно в час пик, чтобы нанести максимальные жертвы среди гражданского населения.

Однако сотрудники СБУ действовали на опережение: агента задержали именно в момент, когда он снаряжал взрывное устройство для будущего теракта.

Что нашли во время обысков

Во время обысков в помещении задержанного обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, миникамера для фиксации последствий взрыва и средства связи с кураторами из РФ. Все изъятое приобщено к материалам уголовного производства как доказательства.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;
    • ч. 4 ст. 408 – дезертирство во время войны;
      • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение со взрывчатыми веществами;
        • ч. 2 ст. 263-1 – незаконное изготовление взрывных устройств.

          Злоумышленник находится под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

          Степан Гафтко

