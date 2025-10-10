В Харькове посадили в тюрьму шпиона, который сообщал врагу координаты систем ПВО
Киев • УНН
42-летнего харьковчанина приговорили к 5 годам заключения за распространение информации о работе украинской ПВО. Мужчина отправлял собеседнику через Telegram скриншоты Google Maps с отметками о расположении сил обороны.
Харьковчанина приговорили к 5 годам заключения за передачу через Telegram данных о работе украинской ПВО. Мужчина во время воздушных тревог наблюдал за действиями сил обороны и отмечал их на карте, после чего отправлял информацию собеседнику. Полученные данные враг мог использовать для ударов по позициям ВСУ. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры 42-летний мужчина признан виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Прокуроры доказали, что житель Харькова во время воздушных тревог выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинской ПВО.
Полученную информацию он отправлял собеседнику через мессенджер Telegram в виде скриншотов Google Maps с нанесенными отметками. Вероятно, указанные разведданные враг мог использовать для ударов БпЛА и применения управляемых авиабомб по позициям Сил обороны
Отмечается, что приговора мужчина ожидал под стражей.
Напомним
СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил координаты для ракетного удара по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода. Злоумышленник искал энергообъекты и места дислокации Сил обороны, передавая данные куратору через Telegram.
