ukenru
19:48 • 7968 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 21687 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 28561 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 48721 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47564 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26742 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22284 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40108 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17592 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16157 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
В Харькове посадили в тюрьму шпиона, который сообщал врагу координаты систем ПВО

Киев • УНН

 • 478 просмотра

42-летнего харьковчанина приговорили к 5 годам заключения за распространение информации о работе украинской ПВО. Мужчина отправлял собеседнику через Telegram скриншоты Google Maps с отметками о расположении сил обороны.

В Харькове посадили в тюрьму шпиона, который сообщал врагу координаты систем ПВО

Харьковчанина приговорили к 5 годам заключения за передачу через Telegram данных о работе украинской ПВО. Мужчина во время воздушных тревог наблюдал за действиями сил обороны и отмечал их на карте, после чего отправлял информацию собеседнику. Полученные данные враг мог использовать для ударов по позициям ВСУ. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН

Детали

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры 42-летний мужчина признан виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что житель Харькова во время воздушных тревог выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинской ПВО.

Полученную информацию он отправлял собеседнику через мессенджер Telegram в виде скриншотов Google Maps с нанесенными отметками. Вероятно, указанные разведданные враг мог использовать для ударов БпЛА и применения управляемых авиабомб по позициям Сил обороны

- говорится в сообщении.

Отмечается, что приговора мужчина ожидал под стражей.

Напомним

СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил координаты для ракетного удара по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода. Злоумышленник искал энергообъекты и места дислокации Сил обороны, передавая данные куратору через Telegram.

В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Telegram
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Харьков