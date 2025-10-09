$41.400.09
Ексклюзив
07:35 • 5724 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6712 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10643 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 13966 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 24983 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47513 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34251 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28758 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52882 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58464 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 5686 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52870 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49756 перегляди
Готував масований удар по Миргороду: СБУ затримала агента рф на Полтавщині

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 418 перегляди

СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував координати для ракетного удару по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода. Зловмисник шукав енергооб'єкти та місця дислокації Сил оборони, передаючи дані куратору через Telegram.

Готував масований удар по Миргороду: СБУ затримала агента рф на Полтавщині

Співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб, який готував масований удар по Миргороду Полтавської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Деталі

За даними слідства, зловмисник готував координати для нової російської ракетної атаки по оборонній та критичній інфраструктурі міста Миргород. За допомогою зрадника ворог сподівався знищити балістичними ракетами більшість електропідстанцій, які живлять населений пункт.

Також пріоритетними цілями для ворога були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ. Окупанти завербували чоловіка через Telegram - ним виявився різноробочий.

Зловмисник шукав по місту енергооб'єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони. Він позначав локації на картах Google і передавав інформацію російському куратору.

Чоловіка викрили і затримали "на гарячому", коли він коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони. Під час обшуків в нього виявили і вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо

Раніше СБУ викрила чотирьох агентів російської федеральної служби безпеки, які на замовлення загарбників займалися диверсіями на "Укрзалізниці".

Євген Устименко

Суспільство Війна в Україні Кримінал та НП
Електроенергія
Полтавська область
Українська залізниця
Служба безпеки України