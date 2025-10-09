Готував масований удар по Миргороду: СБУ затримала агента рф на Полтавщині
Київ • УНН
СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував координати для ракетного удару по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода. Зловмисник шукав енергооб'єкти та місця дислокації Сил оборони, передаючи дані куратору через Telegram.
Співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб, який готував масований удар по Миргороду Полтавської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Деталі
За даними слідства, зловмисник готував координати для нової російської ракетної атаки по оборонній та критичній інфраструктурі міста Миргород. За допомогою зрадника ворог сподівався знищити балістичними ракетами більшість електропідстанцій, які живлять населений пункт.
Також пріоритетними цілями для ворога були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ. Окупанти завербували чоловіка через Telegram - ним виявився різноробочий.
Зловмисник шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони. Він позначав локації на картах Google і передавав інформацію російському куратору.
Чоловіка викрили і затримали "на гарячому", коли він коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони. Під час обшуків в нього виявили і вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі затриманий перебуває під вартою.
