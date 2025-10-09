Готовил массированный удар по Миргороду: СБУ задержала агента рф в Полтавской области
Киев • УНН
СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил координаты для ракетного удара по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода. Злоумышленник искал энергообъекты и места дислокации Сил обороны, передавая данные куратору через Telegram.
Сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб, который готовил массированный удар по Миргороду Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Детали
По данным следствия, злоумышленник готовил координаты для новой российской ракетной атаки по оборонной и критической инфраструктуре города Миргород. С помощью предателя враг надеялся уничтожить баллистическими ракетами большинство электроподстанций, питающих населенный пункт.
Также приоритетными целями для врага были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск. Оккупанты завербовали мужчину через Telegram - им оказался разнорабочий.
Злоумышленник искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Он обозначал локации на картах Google и передавал информацию российскому куратору.
Мужчину разоблачили и задержали "по горячим следам", когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны. Во время обысков у него обнаружили и изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас задержанный находится под стражей.
