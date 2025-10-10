У Харкові посадили до в'язниці шпигуна, який повідомляв ворогу координати систем ППО
42-річного харків'янина засудили до 5 років ув'язнення за поширення інформації про роботу української ППО. Чоловік надсилав співрозмовнику через Telegram скріншоти Google Maps з позначками про розташування сил оборони.
Харків’янина засудили до 5 років ув’язнення за передачу через Telegram даних про роботу української ППО. Чоловік під час повітряних тривог спостерігав за діями сил оборони та позначав їх на карті, після чого надсилав інформацію співрозмовнику. Отримані дані ворог міг використати для ударів по позиціях ЗСУ. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури 42-річного чоловіка визнано винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що мешканець Харкова під час повітряних тривог виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО.
Отриману інформацію він надсилав співрозмовнику через месенджер Telegram у вигляді скріншотів Google Maps із нанесеними позначками. Ймовірно, вказані розвіддані ворог міг використати для ударів БпЛА та застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони
Зазначається, що на вирок чоловік очікував під вартою.
