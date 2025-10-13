Дезертир ЗСУ за замовленням рф планував теракт у Запоріжжі у годину пік - СБУ
СБУ затримала дезертира ЗСУ, який за завданням російських спецслужб готував теракт у центрі Запоріжжя, плануючи підірвати саморобний вибуховий пристрій у людному місці. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та інші злочини.
Спецслужби рф у Запоріжжі планували організувати теракт за допомогою завербованого російського агента, який виявився дезертиром ЗСУ. Зловмисник готував підрив саморобного вибухового пристрою у місці масового скупчення людей у центрі міста. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що 37-річний мешканець Донеччини, мобілізований із прифронтового Мирнограда, раніше самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.Перебуваючи у розшуку як дезертир, чоловік почав шукати підробіток через анонімні Telegram-канали – саме там його і вербували представники російських спецслужб.
Спершу йому дали "тестове" завдання – збирати координати блокпостів та розташування Сил оборони у столиці. Після цього куратори переспрямували його до Запоріжжя для підготовки диверсії.
План теракту: вибух у людному місці
За задумом російських кураторів, агент мав закласти вибухівку поблизу популярної локації з великою кількістю людей.Планувалося, що СВП активують дистанційно в годину пік, щоб завдати максимальних жертв серед цивільного населення.
Однак співробітники СБУ діяли на випередження: агента затримали саме в момент, коли він споряджав вибуховий пристрій для майбутнього теракту.
Що знайшли під час обшуків
Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено компоненти для виготовлення вибухівки, мінікамеру для фіксації наслідків вибуху та засоби зв’язку з кураторами з рф.Усе вилучене долучено до матеріалів кримінального провадження як докази.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;
- ч. 4 ст. 408 – дезертирство під час війни;
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами;
- ч. 2 ст. 263-1 – незаконне виготовлення вибухових пристроїв.
Зловмисник перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
