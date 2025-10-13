$41.600.10
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
Ексклюзив
07:50 • 9544 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10603 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9468 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15824 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33581 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23 • 42286 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63431 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36831 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00 • 108013 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9566 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63438 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись
Дезертир ЗСУ за замовленням рф планував теракт у Запоріжжі у годину пік - СБУ

Київ • УНН

 • 930 перегляди

СБУ затримала дезертира ЗСУ, який за завданням російських спецслужб готував теракт у центрі Запоріжжя, плануючи підірвати саморобний вибуховий пристрій у людному місці. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та інші злочини.

Дезертир ЗСУ за замовленням рф планував теракт у Запоріжжі у годину пік - СБУ

Спецслужби рф у Запоріжжі планували організувати теракт за допомогою завербованого російського агента, який виявився дезертиром ЗСУ. Зловмисник готував підрив саморобного вибухового пристрою у місці масового скупчення людей у центрі міста. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що 37-річний мешканець Донеччини, мобілізований із прифронтового Мирнограда, раніше самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.Перебуваючи у розшуку як дезертир, чоловік почав шукати підробіток через анонімні Telegram-канали – саме там його і вербували представники російських спецслужб.

Спершу йому дали "тестове" завдання – збирати координати блокпостів та розташування Сил оборони у столиці. Після цього куратори переспрямували його до Запоріжжя для підготовки диверсії.

План теракту: вибух у людному місці

За задумом російських кураторів, агент мав закласти вибухівку поблизу популярної локації з великою кількістю людей.Планувалося, що СВП активують дистанційно в годину пік, щоб завдати максимальних жертв серед цивільного населення.

Однак співробітники СБУ діяли на випередження: агента затримали саме в момент, коли він споряджав вибуховий пристрій для майбутнього теракту.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено компоненти для виготовлення вибухівки, мінікамеру для фіксації наслідків вибуху та засоби зв’язку з кураторами з рф.Усе вилучене долучено до матеріалів кримінального провадження як докази.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;
    • ч. 4 ст. 408 – дезертирство під час війни;
      • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами;
        • ч. 2 ст. 263-1 – незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

          Зловмисник перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

          Степан Гафтко

          Кримінал та НП
          Донецька область
          Мирноград
          Служба безпеки України
          Головне управління розвідки Міністерства оборони України
          Збройні сили України
          Запоріжжя
          Київ
          Харків