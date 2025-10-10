$41.400.09
uk
00:08 • 14519 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 34864 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29427 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36194 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39294 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63324 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59161 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27888 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23026 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49322 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
На Донеччині викрили 22 катів, причетних до тортур у колонії: їм оголосили підозри у воєнних злочинах – ГУР

Київ • УНН

 320 перегляди

Національна поліція та ГУР ідентифікували 22 осіб, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних у "Калінінській виправній колонії" на Донеччині. Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

На Донеччині викрили 22 катів, причетних до тортур у колонії: їм оголосили підозри у воєнних злочинах – ГУР

Національна поліція України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони ідентифікувала 22 осіб, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних у "Калінінській виправній колонії" на тимчасово окупованій території Донецької області. Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу України. Про це йдеться в повідомленні ГУР, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, колонію російські окупанти перетворили на справжній концтабір, де незаконно утримували військовополонених і мирних громадян. До жертв застосовували систематичні побиття, тортури та психологічний тиск, принижували людську гідність.

Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми09.10.25, 13:08 • 2232 перегляди

Серед ідентифікованих катів – начальники оперативних підрозділів, помічники керівництва установи, співробітники відділу безпеки та військових нарядів. Більшість із них – колишні працівники колонії, які зрадили присягу і ще у 2014 році перейшли на бік окупантів, співпрацюючи з російськими військовими та окупаційною адміністрацією.

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років08.10.25, 17:24 • 3218 переглядiв

ГУР МО України забезпечило збір і верифікацію даних про причетних до злочинів, що дало змогу слідчим встановити не лише безпосередніх виконавців, а й їхніх кураторів серед російських силовиків.

Наразі досудове розслідування триває. Зібрані матеріали планують передати до Міжнародного кримінального суду, щоб винні у катуваннях і воєнних злочинах понесли покарання згідно з міжнародним правом.

Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне08.10.25, 12:24 • 2090 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Донецька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України