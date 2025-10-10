На Донеччині викрили 22 катів, причетних до тортур у колонії: їм оголосили підозри у воєнних злочинах – ГУР
Київ • УНН
Національна поліція та ГУР ідентифікували 22 осіб, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних у "Калінінській виправній колонії" на Донеччині. Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів.
Національна поліція України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони ідентифікувала 22 осіб, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних у "Калінінській виправній колонії" на тимчасово окупованій території Донецької області. Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу України. Про це йдеться в повідомленні ГУР, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, колонію російські окупанти перетворили на справжній концтабір, де незаконно утримували військовополонених і мирних громадян. До жертв застосовували систематичні побиття, тортури та психологічний тиск, принижували людську гідність.
Серед ідентифікованих катів – начальники оперативних підрозділів, помічники керівництва установи, співробітники відділу безпеки та військових нарядів. Більшість із них – колишні працівники колонії, які зрадили присягу і ще у 2014 році перейшли на бік окупантів, співпрацюючи з російськими військовими та окупаційною адміністрацією.
ГУР МО України забезпечило збір і верифікацію даних про причетних до злочинів, що дало змогу слідчим встановити не лише безпосередніх виконавців, а й їхніх кураторів серед російських силовиків.
Наразі досудове розслідування триває. Зібрані матеріали планують передати до Міжнародного кримінального суду, щоб винні у катуваннях і воєнних злочинах понесли покарання згідно з міжнародним правом.
