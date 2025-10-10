В Донецкой области разоблачили 22 палачей, причастных к пыткам в колонии: им объявили подозрения в военных преступлениях – ГУР

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 14537 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 34906 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 36225 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 39318 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 63362 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 59191 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27892 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23026 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 49345 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17803 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 15117 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 14768 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 30133 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 15126 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 11337 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 50277 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 63362 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 59192 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 49345 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 80554 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Елена Соседка
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 50277 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 23551 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 37904 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 54457 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 68096 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
E-6 Mercury

В Донецкой области разоблачили 22 палачей, причастных к пыткам в колонии: им объявили подозрения в военных преступлениях – ГУР

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Национальная полиция и ГУР идентифицировали 22 человека, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских в "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении военных преступлений.

В Донецкой области разоблачили 22 палачей, причастных к пыткам в колонии: им объявили подозрения в военных преступлениях – ГУР

Национальная полиция Украины совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны идентифицировала 22 человека, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских в «Калининской исправительной колонии» на временно оккупированной территории Донецкой области. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении военных преступлений по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится в сообщении ГУР, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, колонию российские оккупанты превратили в настоящий концлагерь, где незаконно удерживали военнопленных и мирных граждан. К жертвам применяли систематические избиения, пытки и психологическое давление, унижали человеческое достоинство.

Совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки: мужчина получил 11 лет тюрьмы09.10.25, 13:08 • 2232 просмотра

Среди идентифицированных палачей – начальники оперативных подразделений, помощники руководства учреждения, сотрудники отдела безопасности и военных нарядов. Большинство из них – бывшие работники колонии, которые предали присягу и еще в 2014 году перешли на сторону оккупантов, сотрудничая с российскими военными и оккупационной администрацией.

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет08.10.25, 17:24 • 3218 просмотров

ГУР МО Украины обеспечило сбор и верификацию данных о причастных к преступлениям, что позволило следователям установить не только непосредственных исполнителей, но и их кураторов среди российских силовиков.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Собранные материалы планируется передать в Международный уголовный суд, чтобы виновные в пытках и военных преступлениях понесли наказание согласно международному праву.

Завербованная агентка корректировала комбинированные удары РФ по Донетчине и получила пожизненное08.10.25, 12:24 • 2090 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Главное управление разведки Украины