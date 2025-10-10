В Донецкой области разоблачили 22 палачей, причастных к пыткам в колонии: им объявили подозрения в военных преступлениях – ГУР
Киев • УНН
Национальная полиция и ГУР идентифицировали 22 человека, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских в "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении военных преступлений.
Национальная полиция Украины совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны идентифицировала 22 человека, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских в «Калининской исправительной колонии» на временно оккупированной территории Донецкой области. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении военных преступлений по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится в сообщении ГУР, пишет УНН.
По данным следствия, колонию российские оккупанты превратили в настоящий концлагерь, где незаконно удерживали военнопленных и мирных граждан. К жертвам применяли систематические избиения, пытки и психологическое давление, унижали человеческое достоинство.
Среди идентифицированных палачей – начальники оперативных подразделений, помощники руководства учреждения, сотрудники отдела безопасности и военных нарядов. Большинство из них – бывшие работники колонии, которые предали присягу и еще в 2014 году перешли на сторону оккупантов, сотрудничая с российскими военными и оккупационной администрацией.
ГУР МО Украины обеспечило сбор и верификацию данных о причастных к преступлениям, что позволило следователям установить не только непосредственных исполнителей, но и их кураторов среди российских силовиков.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Собранные материалы планируется передать в Международный уголовный суд, чтобы виновные в пытках и военных преступлениях понесли наказание согласно международному праву.
