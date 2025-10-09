Совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки: мужчина получил 11 лет тюрьмы
Киев • УНН
52-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении 6-летнего ребенка. Он не признал своей вины, но был взят под стражу в зале суда.
В Киеве мужчина, совершивший действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери знакомой, приговорен к 11 годам тюрьмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 52-летний мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины)
Сообщается, что мама с двумя маленькими дочерьми осталась ночевать у знакомого в общежитии. Вечером мужчина лег спать на кресле, а женщина с детьми на кровати. Утром девочка проснулась рядом с мужчиной.
Как выяснилось, ночью обвиняемый сначала касался половых органов 6-летнего ребенка, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера. И мужчина, и мать девочек в тот вечер употребляли алкоголь, поэтому каким образом ребенок оказался в другой комнате, женщина не понимала. Учитывая возраст, девочка до конца не понимала что с ней произошло, однако пожаловалась на боль бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы
Отмечается, что мужчина в суде своей вины не признал.
Вынося обвинительный приговор, коллегия судей Голосеевского районного суда города Киева изменила меру пресечения обвиняемому, взяв его под стражу в зале суда.
После вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних
Дополнение
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.