Совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки: мужчина получил 11 лет тюрьмы

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 9280 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14498 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11836 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12885 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21173 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14167 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14833 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16460 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26400 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48604 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
89%
745мм
Популярные новости
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 30233 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 8150 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 13564 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей06:16 • 5866 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 11705 просмотра
публикации
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 9318 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 14524 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 21194 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 58731 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 64373 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Одесская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 25388 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 42793 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 56775 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 58399 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 109381 просмотра
Актуальное
Financial Times
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т

Совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки: мужчина получил 11 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 812 просмотра

52-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении 6-летнего ребенка. Он не признал своей вины, но был взят под стражу в зале суда.

Совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки: мужчина получил 11 лет тюрьмы

В Киеве мужчина, совершивший действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери знакомой, приговорен к 11 годам тюрьмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 52-летний мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Сообщается, что мама с двумя маленькими дочерьми осталась ночевать у знакомого в общежитии. Вечером мужчина лег спать на кресле, а женщина с детьми на кровати. Утром девочка проснулась рядом с мужчиной.

Как выяснилось, ночью обвиняемый сначала касался половых органов 6-летнего ребенка, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера. И мужчина, и мать девочек в тот вечер употребляли алкоголь, поэтому каким образом ребенок оказался в другой комнате, женщина не понимала. Учитывая возраст, девочка до конца не понимала что с ней произошло, однако пожаловалась на боль бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы

- информирует прокуратура.

Отмечается, что мужчина в суде своей вины не признал.

Вынося обвинительный приговор, коллегия судей Голосеевского районного суда города Киева изменила меру пресечения обвиняемому, взяв его под стражу в зале суда.

После вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних

- сообщает прокуратура.

Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей под личным контролем областных прокуратур: детали обвинений29.08.25, 17:05 • 3262 просмотра

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.

Анна Мурашко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Киев