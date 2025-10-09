Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми
Київ • УНН
52-річного чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за вчинення дій сексуального характеру щодо 6-річної дитини. Він не визнав своєї провини, але був взятий під варту в залі суду.
У Києві чоловіка, який вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної доньки знайомої, засудили до 11 років в’язниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 52-річного чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України)
Повідомляється, що мама з двома маленькими доньками залишилась ночувати у знайомого в гуртожитку. Ввечері чоловік ліг спати на кріслі, а жінка з дітьми на ліжку. На ранок дівчинка прокинулась поруч з чоловіком.
Як з’ясувалось, вночі обвинувачений спочатку торкався статевих органів 6-річної дитини, а потім вчинив щодо неї дії сексуального характеру. І чоловік, і матір дівчат того вечора вживали алкоголь, тож яким чином дитина опинилася у іншій кімнаті, жінка не розуміла. Зважаючи на вік, дівчинка до кінця не розуміла що з нею сталося, однак пожалілася на біль бабусі, яка звернулась до правоохоронних органів
Наголошується, що чоловік у суді своєї вини не визнав.
Ухвалюючи обвинувальний вирок, колегія суддів Голосіївського районного суду міста Києва змінила запобіжний захід обвинуваченому, взявши його під варту в залі суду.
Після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх осіб
Понад 100 справ щодо тяжких злочинів проти дітей під особистим контролем обласних прокуратур: деталі обвинувачень 29.08.25, 17:05 • 3262 перегляди
Доповнення
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, має отримати довічне ув'язнення.