Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 10878 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16525 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12764 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13775 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22568 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14476 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15075 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16506 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26455 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48683 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
90%
745мм
Популярнi новини
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 12523 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 10855 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 16492 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 22549 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 59361 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 65044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 25795 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 43172 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 57132 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 58745 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 109723 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми

Київ • УНН

 • 922 перегляди

52-річного чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за вчинення дій сексуального характеру щодо 6-річної дитини. Він не визнав своєї провини, але був взятий під варту в залі суду.

Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми

У Києві чоловіка, який вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної доньки знайомої, засудили до 11 років в’язниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 52-річного чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що мама з двома маленькими доньками залишилась ночувати у знайомого в гуртожитку. Ввечері чоловік ліг спати на кріслі, а жінка з дітьми на ліжку. На ранок дівчинка прокинулась поруч з чоловіком.

Як з’ясувалось, вночі обвинувачений спочатку торкався статевих органів 6-річної дитини, а потім вчинив щодо неї дії сексуального характеру. І чоловік, і матір дівчат того вечора вживали алкоголь, тож яким чином дитина опинилася у іншій кімнаті, жінка не розуміла. Зважаючи на вік, дівчинка до кінця не розуміла що з нею сталося, однак пожалілася на біль бабусі, яка звернулась до правоохоронних органів

- інформує прокуратура.

Наголошується, що чоловік у суді своєї вини не визнав.

Ухвалюючи обвинувальний вирок, колегія суддів Голосіївського районного суду міста Києва змінила запобіжний захід обвинуваченому, взявши його під варту в залі суду.

Після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх осіб

- повідомляє прокуратура.

Понад 100 справ щодо тяжких злочинів проти дітей під особистим контролем обласних прокуратур: деталі обвинувачень 29.08.25, 17:05 • 3262 перегляди

Доповнення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, має отримати довічне ув'язнення.

Анна Мурашко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Київ