Понад 100 справ щодо тяжких злочинів проти дітей під особистим контролем обласних прокуратур: деталі обвинувачень

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Понад 100 справ щодо тяжких злочинів проти дітей перебувають під особистим контролем обласних прокуратур. Суди вже призначили найсуворіші покарання винним, включно з довічним ув'язненням.

Понад 100 справ щодо тяжких злочинів проти дітей під особистим контролем обласних прокуратур: деталі обвинувачень
Дитячя гойдалка, іграшка - ведмідь

У судах перебуває ще 41 провадження в категорії злочинів проти дітей. У низці справ призначено покарання особам, винним у сексуальному насильстві щодо дітей. Передає УНН із посиланням на Офіс енерального прокурора.

Деталі

За останній період керівники обласних прокуратур взяли участь у розгляді понад сотні справ про умисні вбивства, зґвалтування та інші особливо тяжкі злочини проти дітей.

Загалом усі найтяжчі злочини проти дітей перебувають під особистим контролем керівників обласних прокуратур

Щодо результатів розслідування та проведення суду:

В шести провадженнях суди ухвалили обвинувальні вироки. Крім того, в органах правосуддя перебуває 41 провадження цієї категорії.

В кожному прокуратура відстоює позицію держави на найвищому рівні.

Суди призначили найсуворіші покарання особам, винним у сексуальному насильстві щодо дітей.

До прикладу: 

  • на Харківщині до довічного позбавлення волі засуджено батька, який протягом двох років ґвалтував двох власних доньок;
    • у Києві до 15 років позбавлення волі засуджено 35-річного чоловіка, який тривалий час розбещував та вступав в інтимні стосунки з 11-річною дівчинкою.

       У Вінницькій області:

      • засуджено батька неповнолітньої дівчинки, який неодноразово із застосуванням фізичного та психологічного насильства вчиняв її зґвалтування;
        • засуджено чоловіка, який вчинив сексуальне насильство відносно своєю малолітньою племінниці.

          Серед іншого. Як вказує допис Офісу Генпрокурора, на Сумщині засуджено жінку за спробу продажу власного немовляти. 

          Після народження дівчинки 35-річна мешканка області домовилася про передачу немовляти жителю Білопільської громади. Свою дитину вона оцінила в 30 тисяч доларів США.

          - передає Офісу Генерального прокурора.

          Також прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо умисних убивств, зґвалтувань та інших тяжких злочинів проти дітей.

          Наразі 166 таких проваджень, з яких 65 – особисто у прокурорів областей.

          Останнім часом у процесі наступні справи:

          Волинь: повідомлено про підозру чоловіку, який неодноразово ґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

          Вінничина: повідомлено про підозру 57-річному жителю Жмеринського району, який неодноразово ґвалтував свою малолітню онуку.

          Київщина: оголошено підозру трьом мешканцям столиці за неодноразові злочини сексуального характеру щодо малолітніх дівчат, найменшій з яких було лише 8 років.

          Кіровоградська область: оголошено підозру чоловіку, який, порушивши правила дорожнього руху, спричинив ДТП із загибеллю двох дітей

          Одещина: скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка, який із застосуванням насильства зґвалтував 13-річну дівчинку.

          Нагадаємо

          Чоловіка, який під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, засуджено до 13 років за ґратами.

          Озброєні російські військові та колаборанти вивезли з Новопетрівської спеціальної школи у Миколаївській області 15 дітей до анапи

          Ігор Тележніков

          Кримінал та НП
          Вінницька область
          Миколаївська область
          Сумська область
          Кіровоградська область
          Харківська область
          Одеська область
          Генеральний прокурор (Україна)
          Волинська область
          Київ