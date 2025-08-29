Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей под личным контролем областных прокуратур: детали обвинений

Детские качели, игрушка - медведь

В судах находится еще 41 производство в категории преступлений против детей. В ряде дел назначено наказание лицам, виновным в сексуальном насилии в отношении детей. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

За последний период руководители областных прокуратур приняли участие в рассмотрении более сотни дел об умышленных убийствах, изнасилованиях и других особо тяжких преступлениях против детей.

В целом все самые тяжкие преступления против детей находятся под личным контролем руководителей областных прокуратур

Относительно результатов расследования и проведения суда:

В шести производствах суды вынесли обвинительные приговоры. Кроме того, в органах правосудия находится 41 производство этой категории.

В каждом прокуратура отстаивает позицию государства на самом высоком уровне.

Суды назначили самые суровые наказания лицам, виновным в сексуальном насилии в отношении детей.

К примеру:

на Харьковщине к пожизненному лишению свободы приговорен отец, который в течение двух лет насиловал двух собственных дочерей;

в Киеве к 15 годам лишения свободы приговорен 35-летний мужчина, который длительное время развращал и вступал в интимные отношения с 11-летней девочкой.

В Винницкой области:

осужден отец несовершеннолетней девочки, который неоднократно с применением физического и психологического насилия совершал ее изнасилование;

осужден мужчина, совершивший сексуальное насилие в отношении своей малолетней племянницы.

Среди прочего. Как указывает сообщение Офиса Генпрокурора, на Сумщине осуждена женщина за попытку продажи собственного младенца.

После рождения девочки 35-летняя жительница области договорилась о передаче младенца жителю Белопольской общины. Своего ребенка она оценила в 30 тысяч долларов США. - передает Офис Генерального прокурора.

Также прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по умышленным убийствам, изнасилованиям и другим тяжким преступлениям против детей.

Сейчас 166 таких производств, из которых 65 – лично у прокуроров областей.

В последнее время в процессе следующие дела:

Волынь: сообщено о подозрении мужчине, который неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

Винничина: сообщено о подозрении 57-летнему жителю Жмеринского района, который неоднократно насиловал свою малолетнюю внучку.

Киевщина: объявлено подозрение трем жителям столицы за неоднократные преступления сексуального характера в отношении малолетних девочек, самой младшей из которых было всего 8 лет.

Кировоградская область: объявлено подозрение мужчине, который, нарушив правила дорожного движения, стал причиной ДТП с гибелью двух детей

Одесская область: направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, который с применением насилия изнасиловал 13-летнюю девочку.

