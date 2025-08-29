Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей под личным контролем областных прокуратур: детали обвинений

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 7306 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 10868 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 14193 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 31331 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 29712 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 45089 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66932 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 63657 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 153644 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 75683 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.8м/с
29%
751мм
Популярные новости
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 22750 просмотра
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 7052 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 8690 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 10529 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 4438 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 4184 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 4532 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 7308 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 10871 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 45089 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Турция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 2160 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 142813 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 172465 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 174281 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 162647 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей под личным контролем областных прокуратур: детали обвинений

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей находятся под личным контролем областных прокуратур. Суды уже назначили строжайшие наказания виновным, включая пожизненное заключение.

Более 100 дел о тяжких преступлениях против детей под личным контролем областных прокуратур: детали обвинений
Детские качели, игрушка - медведь

В судах находится еще 41 производство в категории преступлений против детей. В ряде дел назначено наказание лицам, виновным в сексуальном насилии в отношении детей. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

За последний период руководители областных прокуратур приняли участие в рассмотрении более сотни дел об умышленных убийствах, изнасилованиях и других особо тяжких преступлениях против детей.

В целом все самые тяжкие преступления против детей находятся под личным контролем руководителей областных прокуратур

Относительно результатов расследования и проведения суда:

В шести производствах суды вынесли обвинительные приговоры. Кроме того, в органах правосудия находится 41 производство этой категории.

В каждом прокуратура отстаивает позицию государства на самом высоком уровне.

Суды назначили самые суровые наказания лицам, виновным в сексуальном насилии в отношении детей.

К примеру:

  • на Харьковщине к пожизненному лишению свободы приговорен отец, который в течение двух лет насиловал двух собственных дочерей;
    • в Киеве к 15 годам лишения свободы приговорен 35-летний мужчина, который длительное время развращал и вступал в интимные отношения с 11-летней девочкой.

      В Винницкой области:

      • осужден отец несовершеннолетней девочки, который неоднократно с применением физического и психологического насилия совершал ее изнасилование;
        • осужден мужчина, совершивший сексуальное насилие в отношении своей малолетней племянницы.

          Среди прочего. Как указывает сообщение Офиса Генпрокурора, на Сумщине осуждена женщина за попытку продажи собственного младенца.

          После рождения девочки 35-летняя жительница области договорилась о передаче младенца жителю Белопольской общины. Своего ребенка она оценила в 30 тысяч долларов США.

          - передает Офис Генерального прокурора.

          Также прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по умышленным убийствам, изнасилованиям и другим тяжким преступлениям против детей.

          Сейчас 166 таких производств, из которых 65 – лично у прокуроров областей.

          В последнее время в процессе следующие дела:

          Волынь: сообщено о подозрении мужчине, который неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

          Винничина: сообщено о подозрении 57-летнему жителю Жмеринского района, который неоднократно насиловал свою малолетнюю внучку.

          Киевщина: объявлено подозрение трем жителям столицы за неоднократные преступления сексуального характера в отношении малолетних девочек, самой младшей из которых было всего 8 лет.

          Кировоградская область: объявлено подозрение мужчине, который, нарушив правила дорожного движения, стал причиной ДТП с гибелью двух детей

          Одесская область: направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, который с применением насилия изнасиловал 13-летнюю девочку.

          Напомним

          Мужчина, который под предлогом воспитания дочери систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, приговорен к 13 годам за решеткой.

          Вооруженные российские военные и коллаборанты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в Анапу.

          Игорь Тележников

          Криминал и ЧП
          Винницкая область
          Николаевская область
          Сумская область
          Кировоградская область
          Харьковская область
          Одесская область
          Генеральный прокурор Украины
          Волынская область
          Киев