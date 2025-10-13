Двом російським командирам оголосили підозру за смертельний ракетний удар по Умані - ОГП
Київ • УНН
Двом командирам підрозділів зс рф повідомлено про підозру через ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 року. Внаслідок атаки загинуло 24 цивільні особи, серед яких 6 дітей, ще 9 отримали поранення.
Прокуратура Черкаської області повідомила, що внаслідок ракетного удару російських військ по житловому будинку в Умані 28 квітня 2023 року загинуло 24 цивільні особи, серед яких 6 дітей, ще 9 людей отримали поранення. Двом російським командирам повідомлено про підозру за цю атаку, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом командирам підрозділів зс рф – командиру 121-го важкого бомбардувального авіаполку та командиру 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Вони віддали накази підлеглим на запуск високоточних ракет Х-101 по цивільних об’єктах міста, які були здійснені з аеродрому "Оленья" в мурманській області рф.
Слідство встановило, що ці дії виконувалися за розпорядженням генерал-лейтенанта – командувача дальньої авіації впс рф, якому заочно повідомили про підозру ще у листопаді 2023 року.
28 квітня 2023 року о 4 годині 29 хвилин ракети влучили у два цивільні об’єкти в м. Умань – житловий багатоквартирний будинок та автомобільну стоянку
У результаті удару 28 квітня 2023 року було зруйновано житловий будинок та автомобільну стоянку, пошкоджено 7 будинків, 6 підприємств та 70 транспортних засобів, а також завдано шкоди навколишньому середовищу.
Дії російських командирів кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
