Тысячи хасидов покидают Украину после Рош ха-Шана: на границах образовались очереди

Киев • УНН

 • 404 просмотра

После празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину, что привело к увеличению пассажиропотока на границах с Молдовой и Польшей. В ряде пунктов пропуска образовались очереди, пограничники задействовали дополнительные наряды для ускорения оформления.

Тысячи хасидов покидают Украину после Рош ха-Шана: на границах образовались очереди

После завершения празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину. Это привело к значительному увеличению пассажиропотока на границах с Молдовой и Польшей и образованию очередей в ряде пунктов пропуска, пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В связи с завершением празднования Рош ха-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей 

- говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:

"Паланка–Маяки–Удобное" - 80 авто;

"Староказачье" - 40 авто;

"Могилев-Подольский" - 70 авто;

"Бронница" - 60 авто.

Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:

"Угринов" — 20 авто;

"Рава-Русская" — 20 авто;

"Грушев" — 40 авто;

"Краковец" — 100 авто;

"Шегини" — 120 авто;

"Смильница" — без очередей;

"Нижанковичи" — 25 авто.

Как отметили в ГПСУ, въезд паломников в Украину происходил постепенно, а вот выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и стало причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.

Пограничники действуют во взаимодействии с государственными органами и организациями, обеспечивающими сопровождение паломников. Для уменьшения очередей в пунктах пропуска выставлены дополнительные наряды и принимаются меры для ускорения оформления граждан. Просим учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать менее загруженные направления 

- добавили пограничники.

Напомним

В Умань приехали около 35 тысяч брацлавских хасидов на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. По данным Объединенной еврейской общины Украины, всего в этом году ожидали до 38 тысяч верующих.

Алена Уткина

Общество
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова
Умань
Польша