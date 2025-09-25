Тисячі хасидів залишають Україну після Рош га-Шана: на кордонах утворились черги

Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це призвело до значного збільшення пасажиропотоку на кордонах із Молдовою та Польщею й утворення черг у низці пунктів пропуску, пише УНН із посиланням на Державну прикордонну службу України.

У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею - йдеться у дописі.

Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:

"Паланка–Маяки–Удобне" - 80 авто;

"Старокозаче" - 40 авто;

"Могилів-Подільський" - 70 авто;

"Бронниця" - 60 авто.

Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:

"Угринів" — 20 авто;

"Рава-Руська" — 20 авто;

"Грушів" — 40 авто;

"Краківець" — 100 авто;

"Шегині" — 120 авто;

"Смільниця" — без черг;

"Нижанковичі" — 25 авто.

Як зазначили у ДПСУ, в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, а ось виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.

Прикордонники діють у взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Для зменшення черг у пунктах пропуску виставлено додаткові наряди та вживаються заходи для пришвидшення оформлення громадян. Просимо враховувати поточну ситуацію при плануванні подорожей та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки - додали прикордонники.

Нагадаємо

До Умані приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів на святкування юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об’єднаної єврейської громади України, загалом цього року очікували до 38 тисяч вірян.