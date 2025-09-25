Тисячі хасидів залишають Україну після Рош га-Шана: на кордонах утворились черги
Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це призвело до значного збільшення пасажиропотоку на кордонах із Молдовою та Польщею й утворення черг у низці пунктів пропуску, пише УНН із посиланням на Державну прикордонну службу України.
У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею
Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:
"Паланка–Маяки–Удобне" - 80 авто;
"Старокозаче" - 40 авто;
"Могилів-Подільський" - 70 авто;
"Бронниця" - 60 авто.
Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:
"Угринів" — 20 авто;
"Рава-Руська" — 20 авто;
"Грушів" — 40 авто;
"Краківець" — 100 авто;
"Шегині" — 120 авто;
"Смільниця" — без черг;
"Нижанковичі" — 25 авто.
Як зазначили у ДПСУ, в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, а ось виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.
Прикордонники діють у взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Для зменшення черг у пунктах пропуску виставлено додаткові наряди та вживаються заходи для пришвидшення оформлення громадян. Просимо враховувати поточну ситуацію при плануванні подорожей та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки
Нагадаємо
До Умані приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів на святкування юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об’єднаної єврейської громади України, загалом цього року очікували до 38 тисяч вірян.