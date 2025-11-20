Украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, крупные города могут остаться без воды - нардеп

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом состоянии украинских водоканалов, что может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения в крупных городах. Об этом Нагорняк заявил в эфире Ранок.Live, передает УНН.

"Регулятор устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотведение для большинства украинских крупных городов. Сегодня украинские водоканалы находятся в критическом состоянии. Регулятор, чтобы не брать на себя политическую ответственность, не принимает никаких решений. Сегодня либо украинцы останутся без воды и без водоотведения, либо придется водоканалам банкротиться, потому что сегодня, например, Умань стоит перед вопросом… они сами, как город, не могут принять решение, потому что законодательством устанавливает тариф в городе Умани регулятор НКРЭКУ, на холодоводоснабжение и на водоотведение", - сказал Нагорняк.

Он добавил, что уманский водоканал не имеет денег для того, чтобы платить за электрическую энергию.

Им отрежут электрическую энергию, и уманчане останутся без воды и без работы канализации. Это все по всем крупным городам