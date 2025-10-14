93% підприємств ЖКГ порушили правила формування тарифів – Держпродспоживслужба
Київ • УНН
Держпродспоживслужба виявила порушення у 92,9% перевірених підприємств ЖКГ за дев'ять місяців 2025 року. Компанії зобов'язали повернути споживачам 3,2 млн грн, а в Миколаєві – понад 50 млн грн.
Майже кожне десяте підприємство у сфері житлово-комунальних послуг в Україні працює з порушеннями законодавства про тарифоутворення. Про це свідчать результати перевірок Держпродспоживслужби за дев’ять місяців 2025 року, повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомили у відомстві, протягом січня–вересня проведено 325 позапланових перевірок підприємств, що надають послуги у сфері ЖКП. Порушення виявлено у 302 випадках, що становить 92,9% від загальної кількості перевірених суб’єктів.
За результатами контролю:
- прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн;
- винесено 210 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до вимог законодавства;
- до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, на яких накладено штрафів на 130,1 тис. грн;
- підприємства зобов’язано повернути споживачам 3,2 млн грн.
Особливо резонансною стала ситуація в Миколаєві. Після численних скарг громадян Держпродспоживслужба провела позапланові перевірки одного з місцевих надавачів послуг, унаслідок яких компанію зобов’язано здійснити перерахунки споживачам на понад 50 мільйонів гривень.
Українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять, і отримувати справедливі, економічно обґрунтовані тарифи
У службі підкреслили, що системний контроль у сфері ЖКГ триватиме, а у випадку неправомірного підвищення тарифів громадянам радять звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби для захисту своїх прав.
