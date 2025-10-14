$41.610.01
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9866 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10859 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув'язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10897 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14038 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14389 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16009 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17605 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27317 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34993 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
93% підприємств ЖКГ порушили правила формування тарифів – Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Держпродспоживслужба виявила порушення у 92,9% перевірених підприємств ЖКГ за дев'ять місяців 2025 року. Компанії зобов'язали повернути споживачам 3,2 млн грн, а в Миколаєві – понад 50 млн грн.

93% підприємств ЖКГ порушили правила формування тарифів – Держпродспоживслужба

Майже кожне десяте підприємство у сфері житлово-комунальних послуг в Україні працює з порушеннями законодавства про тарифоутворення. Про це свідчать результати перевірок Держпродспоживслужби за дев’ять місяців 2025 року, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, протягом січня–вересня проведено 325 позапланових перевірок підприємств, що надають послуги у сфері ЖКП. Порушення виявлено у 302 випадках, що становить 92,9% від загальної кількості перевірених суб’єктів.

Нацбанк дав прогноз, щодо тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду01.08.25, 12:03 • 5672 перегляди

За результатами контролю:

  • прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн;
    • винесено 210 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до вимог законодавства;
      • до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, на яких накладено штрафів на 130,1 тис. грн;
        • підприємства зобов’язано повернути споживачам 3,2 млн грн.

          Особливо резонансною стала ситуація в Миколаєві. Після численних скарг громадян Держпродспоживслужба провела позапланові перевірки одного з місцевих надавачів послуг, унаслідок яких компанію зобов’язано здійснити перерахунки споживачам на понад 50 мільйонів гривень.

          Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр14.08.25, 20:49 • 6527 переглядiв

          Українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять, і отримувати справедливі, економічно обґрунтовані тарифи 

          – наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

          У службі підкреслили, що системний контроль у сфері ЖКГ триватиме, а у випадку неправомірного підвищення тарифів громадянам радять звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби для захисту своїх прав.

          Справа про незаконне збагачення: експосадовцю СБУ Вітюку суд визначив заставу у понад 9 млн грн04.09.25, 18:55 • 3042 перегляди

          Степан Гафтко

          СуспільствоЕкономіка
          Електроенергія
          Національний банк України
          Буковина
          Україна
          Миколаїв