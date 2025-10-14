93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов – Госпродпотребслужба
Киев • УНН
Госпродпотребслужба выявила нарушения у 92,9% проверенных предприятий ЖКХ за девять месяцев 2025 года. Компании обязали вернуть потребителям 3,2 млн грн, а в Николаеве – более 50 млн грн.
Почти каждое десятое предприятие в сфере жилищно-коммунальных услуг в Украине работает с нарушениями законодательства о тарифообразовании. Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы за девять месяцев 2025 года, сообщает УНН.
Детали
Как сообщили в ведомстве, в течение января–сентября проведено 325 внеплановых проверок предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Нарушения выявлены в 302 случаях, что составляет 92,9% от общего количества проверенных субъектов.
Нацбанк дал прогноз относительно тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду01.08.25, 12:03 • 5672 просмотра
По результатам контроля:
- принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн грн;
- вынесено 210 предписаний об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с требованиями законодательства;
- к административной ответственности привлечено 62 должностных лица, на которых наложено штрафов на 130,1 тыс. грн;
- предприятия обязаны вернуть потребителям 3,2 млн грн.
Особенно резонансной стала ситуация в Николаеве. После многочисленных жалоб граждан Госпродпотребслужба провела внеплановые проверки одного из местных поставщиков услуг, в результате которых компанию обязали осуществить перерасчеты потребителям на более чем 50 миллионов гривен.
Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 6526 просмотров
Украинские потребители не должны нести расходы из-за ошибок или безответственности поставщиков услуг. Люди имеют право понимать, за что они платят, и получать справедливые, экономически обоснованные тарифы
В службе подчеркнули, что системный контроль в сфере ЖКХ будет продолжаться, а в случае неправомерного повышения тарифов гражданам советуют обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы для защиты своих прав.
Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн04.09.25, 18:55 • 3042 просмотра