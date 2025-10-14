$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
09:28 • 3866 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8484 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10338 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10375 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13578 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14225 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15880 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17576 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27290 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34953 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов – Госпродпотребслужба

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Госпродпотребслужба выявила нарушения у 92,9% проверенных предприятий ЖКХ за девять месяцев 2025 года. Компании обязали вернуть потребителям 3,2 млн грн, а в Николаеве – более 50 млн грн.

93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов – Госпродпотребслужба

Почти каждое десятое предприятие в сфере жилищно-коммунальных услуг в Украине работает с нарушениями законодательства о тарифообразовании. Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы за девять месяцев 2025 года, сообщает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, в течение января–сентября проведено 325 внеплановых проверок предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Нарушения выявлены в 302 случаях, что составляет 92,9% от общего количества проверенных субъектов.

Нацбанк дал прогноз относительно тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду01.08.25, 12:03 • 5672 просмотра

По результатам контроля:

  • принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн грн;
    • вынесено 210 предписаний об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с требованиями законодательства;
      • к административной ответственности привлечено 62 должностных лица, на которых наложено штрафов на 130,1 тыс. грн;
        • предприятия обязаны вернуть потребителям 3,2 млн грн.

          Особенно резонансной стала ситуация в Николаеве. После многочисленных жалоб граждан Госпродпотребслужба провела внеплановые проверки одного из местных поставщиков услуг, в результате которых компанию обязали осуществить перерасчеты потребителям на более чем 50 миллионов гривен.

          Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 6526 просмотров

          Украинские потребители не должны нести расходы из-за ошибок или безответственности поставщиков услуг. Люди имеют право понимать, за что они платят, и получать справедливые, экономически обоснованные тарифы 

          – подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

          В службе подчеркнули, что системный контроль в сфере ЖКХ будет продолжаться, а в случае неправомерного повышения тарифов гражданам советуют обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы для защиты своих прав.

          Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн04.09.25, 18:55 • 3042 просмотра

          Степан Гафтко

          ОбществоЭкономика
          Электроэнергия
          Национальный банк Украины
          Буковина
          Украина
          Николаев