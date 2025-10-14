93% предприятий ЖКХ нарушили правила формирования тарифов – Госпродпотребслужба

Почти каждое десятое предприятие в сфере жилищно-коммунальных услуг в Украине работает с нарушениями законодательства о тарифообразовании. Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы за девять месяцев 2025 года, сообщает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, в течение января–сентября проведено 325 внеплановых проверок предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Нарушения выявлены в 302 случаях, что составляет 92,9% от общего количества проверенных субъектов.

По результатам контроля:

принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн грн;

вынесено 210 предписаний об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с требованиями законодательства;

к административной ответственности привлечено 62 должностных лица, на которых наложено штрафов на 130,1 тыс. грн;

предприятия обязаны вернуть потребителям 3,2 млн грн.

Особенно резонансной стала ситуация в Николаеве. После многочисленных жалоб граждан Госпродпотребслужба провела внеплановые проверки одного из местных поставщиков услуг, в результате которых компанию обязали осуществить перерасчеты потребителям на более чем 50 миллионов гривен.

Украинские потребители не должны нести расходы из-за ошибок или безответственности поставщиков услуг. Люди имеют право понимать, за что они платят, и получать справедливые, экономически обоснованные тарифы – подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

В службе подчеркнули, что системный контроль в сфере ЖКХ будет продолжаться, а в случае неправомерного повышения тарифов гражданам советуют обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы для защиты своих прав.

