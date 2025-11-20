Українські водоканали знаходяться в критичному стані, великі міста можуть залишитися без води - нардеп

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів, що може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах. Про це Нагорняк заявив в ефірі Ранок.Live, передає УНН.

"Регулятор встановлює тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості українських великих міст. Сьогодні українські водоканали знаходяться в критичному стані. Регулятор, щоб не брати на себе політичну відповідальність не приймає жодних рішень. Сьогодні або українці залишаться без води й без водовідведення, або прийдеться водоканалам банкрутувати, тому що сьогодні, наприклад, Умань стоїть перед питанням… вони самі, як місто, не можуть прийняти рішення, тому що законодавством встановлює тариф у місті Умані регулятор НКРЕКП, на холодоводопостачання і на водовідведення", - сказав Нагорняк.

Він додав, що уманський водоканал не має грошей для того, аби сплачувати за електричну енергію.

Їм відріжуть електричну енергію і уманці залишаться без води й без роботи каналізації. Це все по всім великим міста