Українські водоканали знаходяться в критичному стані, великі міста можуть залишитися без води - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів, що може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах. Про це Нагорняк заявив в ефірі Ранок.Live, передає УНН.
Деталі
"Регулятор встановлює тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості українських великих міст. Сьогодні українські водоканали знаходяться в критичному стані. Регулятор, щоб не брати на себе політичну відповідальність не приймає жодних рішень. Сьогодні або українці залишаться без води й без водовідведення, або прийдеться водоканалам банкрутувати, тому що сьогодні, наприклад, Умань стоїть перед питанням… вони самі, як місто, не можуть прийняти рішення, тому що законодавством встановлює тариф у місті Умані регулятор НКРЕКП, на холодоводопостачання і на водовідведення", - сказав Нагорняк.
Він додав, що уманський водоканал не має грошей для того, аби сплачувати за електричну енергію.
Їм відріжуть електричну енергію і уманці залишаться без води й без роботи каналізації. Це все по всім великим міста
Нагадаємо
Держпродспоживслужба виявила порушення у 92,9% перевірених підприємств ЖКГ за дев'ять місяців 2025 року. Компанії зобов'язали повернути споживачам 3,2 млн грн, а в Миколаєві – понад 50 млн грн.