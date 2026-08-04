В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в полицейских
Киев • УНН
Пассажир автомобиля Skoda Octavia бросил предмет, похожий на гранату, в направлении патрульных возле Умани. Его задержали, никто не пострадал.
В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в направлении полицейских, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию.
Детали
В выходные пассажир автомобиля Skoda Octavia, проезжая мимо дорожной станции патрульной полиции, возле города Умань, бросил в направлении патрульных предмет, похожий на гранату.
По данным правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал.
Мы оперативно остановили автомобиль на автодороге М-05 Киев — Одесса и задержали пассажира.
На место происшествия мы вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла осколки на экспертизу и установит все обстоятельства события.
Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 345 (Угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.