В Умани перебои с теплом из-за перепада напряжения – мэрия
В Умани котельная аварийно отключилась утром 2 февраля 2026 года из-за перепада напряжения. Это приостановило теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города.
В Умани Черкасской области аварийно отключилась котельная из-за перепада напряжения, отопление возобновят после ремонтных работ, сообщили в Уманском горсовете в понедельник в Facebook, пишет УНН.
В связи с перепадом напряжения, около 4 часов утра 02.02.26 года, аварийно отключилась котельная, обеспечивающая теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города
Сейчас, как указано, проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.
"По завершении ремонтных работ теплоснабжение будет возобновлено", - указали в мэрии.
