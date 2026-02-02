$42.810.04
1 февраля, 12:49 • 13603 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 28404 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 46745 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 31032 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 38133 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28666 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47024 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62348 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39480 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36632 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Умани перебои с теплом из-за перепада напряжения – мэрия

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В Умани котельная аварийно отключилась утром 2 февраля 2026 года из-за перепада напряжения. Это приостановило теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города.

В Умани перебои с теплом из-за перепада напряжения – мэрия

В Умани Черкасской области аварийно отключилась котельная из-за перепада напряжения, отопление возобновят после ремонтных работ, сообщили в Уманском горсовете в понедельник в Facebook, пишет УНН.

В связи с перепадом напряжения, около 4 часов утра 02.02.26 года, аварийно отключилась котельная, обеспечивающая теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города

- сообщили в горсовете.

Сейчас, как указано, проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.

"По завершении ремонтных работ теплоснабжение будет возобновлено", - указали в мэрии.

Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших02.02.26, 08:23 • 1740 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Черкасская область
Умань